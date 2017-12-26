Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2017, 11:20



Норильская полиция предупреждает горожан: будьте осторожны с пиротехникой!

1. Ничего не покупайте с рук! Приобретайте фейерверки только в специализированных магазинах, где соблюдаются необходимые условия хранения. Просите продавца предъявить вам сертификат качества товара. Обращайте внимание на дату изготовления и срок реализации продукции. 2. Все фейерверки и петарды имеют свои особенности запуска и меры безопасности. Внимательно прочитайте инструкцию, которая обязательно должна быть напечатана на русском языке! 3. Не разрешайте поджигать петарды несовершеннолетним самостоятельно. Особое внимание уделите детям, объясните им правила безопасного поведения при обращении с пиротехническими изделиями. Поговорите с детьми не только об их личной безопасности, но и об уважении к людям старшего поколения и малышам, которых неожиданный громкий звук может напугать. 4. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль повторно. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, то следует выждать не менее 2-3 мин., чтобы удостовериться в неисправности. 5. Не запускайте пиротехнические изделия в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 6. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от его запуска. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть линий электропередач или иных воздушных преград. В случае чрезвычайной ситуации не следует паниковать, необходимо экстренно сбить возникшее пламя и незамедлительно вызвать специалистов – пожарных и скорую помощь. Будьте бдительны и осторожны!

Просмотров:184 Новый год всегда сопровождается фейерверками, салютами и взрывами петард и хлопушек. Однако кроме положительных эмоций эта забава может представлять опасность для здоровья. Норильские полицейские напоминают, что избежать трагических последствий при обращении с пиротехникой поможет соблюдение правил безопасности:1. Ничего не покупайте с рук! Приобретайте фейерверки только в специализированных магазинах, где соблюдаются необходимые условия хранения. Просите продавца предъявить вам сертификат качества товара. Обращайте внимание на дату изготовления и срок реализации продукции.2. Все фейерверки и петарды имеют свои особенности запуска и меры безопасности. Внимательно прочитайте инструкцию, которая обязательно должна быть напечатана на русском языке!3. Не разрешайте поджигать петарды несовершеннолетним самостоятельно. Особое внимание уделите детям, объясните им правила безопасного поведения при обращении с пиротехническими изделиями. Поговорите с детьми не только об их личной безопасности, но и об уважении к людям старшего поколения и малышам, которых неожиданный громкий звук может напугать.4. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой и не пытайтесь проверить или поджечь фитиль повторно. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать, то следует выждать не менее 2-3 мин., чтобы удостовериться в неисправности.5. Не запускайте пиротехнические изделия в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.6. Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от его запуска. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над площадкой не должно быть линий электропередач или иных воздушных преград.В случае чрезвычайной ситуации не следует паниковать, необходимо экстренно сбить возникшее пламя и незамедлительно вызвать специалистов – пожарных и скорую помощь. Будьте бдительны и осторожны!