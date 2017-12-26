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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:37 Игрушки, сувениры, пряники. Благотворительная ярмарка изделий ручной работы от норильских мастеров «Подарошная» приглашает горожан за эксклюзивными подарками
20:27 Голос таймырской тундры услышан в Петербурге. Почётный гражданин Дудинки, журналист ГТРК «Норильск» Раиса Яптунэ стала победителем литературного конкурса «Голос Севера»
20:12 Новогоднее чудо произошло на Крайнем Севере. Волшебником с голубым вертолетом для девочки из далекого поселка, опаздывавшей на правительственную ёлку в Москву, стал … губернатор Таймыра Сергей Ткаченко
19:39 Подарки для «Надежды». Норильчанки поздравили экипаж дизель-электрохода, который стоит под погрузкой в Дудинке, с наступающим Новым годом
19:21 Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников норильской школы-интерната
16:42 Команда из двух человек забрала «золото» и «серебро». Юные норильские тхэквондисты вернулись с открытого краевого турнира
14:21 Доступ к 20 сайтам, распространяющим в сети Интернет запрещенную в РФ информацию, ограничен по инициативе прокуратуры Норильска.
12:50 День открытых ворот. МФК «Норильский никель» громит на выезде «Дину» - 11:0.
12:33 Накануне вечером в редакции газеты «Заполярная правда» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции № 1, 2, 3 ОМВД России по г. Норильску.
11:20 Норильская полиция предупреждает горожан: будьте осторожны с пиротехникой!
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