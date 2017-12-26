Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2017, 12:33



Накануне вечером в редакции газеты «Заполярная правда» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции № 1, 2, 3 ОМВД России по г. Норильску.

Круг поднятых тем традиционно оказался широким. Жители Норильска интересовались, какими путями они могут защититься от шумных соседей, в том числе в общежитиях. Стражи порядка в очередной раз напомнили, что за шум к ответственности привлекает не отдел МВД, а административная комиссия. Тем не менее когда соседи шумят, всегда есть смысл вызывать сотрудников полиции. Полиция должна зафиксировать факт правонарушения и время. А чтобы привлечь шумных соседей к ответственности, нужно написать заявление. После чего можно рассчитывать на передачу материала из полиции в административную комиссию для составления протокола и постановления об административном правонарушении. Гости редакции отвечали также на вопросы об ответственности за содержание домашних животных, о мошенничествах, о работе с несовершеннолетними правонарушителями и многие другие. Материал, содержащий ответы стражей порядка на все поступившие вопросы, читайте в газете «Заполярная правда» в январе 2018 года.

Просмотров:181 В течение часа на вопросы, поступавшие от норильчан, отвечали начальник отдела полиции № 1 Андрей Муртазин, и. о. начальника отдела полиции № 2 Дмитрий Кочик, а также и. о. начальника отдела полиции № 3 Алексей Бушуев.Круг поднятых тем традиционно оказался широким. Жители Норильска интересовались, какими путями они могут защититься от шумных соседей, в том числе в общежитиях. Стражи порядка в очередной раз напомнили, что за шум к ответственности привлекает не отдел МВД, а административная комиссия. Тем не менее когда соседи шумят, всегда есть смысл вызывать сотрудников полиции. Полиция должна зафиксировать факт правонарушения и время. А чтобы привлечь шумных соседей к ответственности, нужно написать заявление. После чего можно рассчитывать на передачу материала из полиции в административную комиссию для составления протокола и постановления об административном правонарушении.Гости редакции отвечали также на вопросы об ответственности за содержание домашних животных, о мошенничествах, о работе с несовершеннолетними правонарушителями и многие другие.Материал, содержащий ответы стражей порядка на все поступившие вопросы, читайте в газете «Заполярная правда» в январе 2018 года.