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26 декабря 2017, 12:50



День открытых ворот. МФК «Норильский никель» громит на выезде «Дину» - 11:0.

Таким образом, победа над москвичами позволила норильчанам улучшить свое турнирное положение. Теперь в активе «Норникеля» 23 очка и шестое место в таблице. «Спасибо «Дине» за то, что матч состоялся. Хочу пожелать ей преодолеть все трудности и в следующем году продолжить играть на уровне Суперлиги и снова радовать своих болельщиков победами, к которым мы все привыкли. Поздравляю всех, в том числе любителей мини-футбола с наступающим Новым годом! Добра, счастья и хороших спортивных результатов!», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. В следующий раз северяне выйдут на площадку в 11-м туре, когда в рамках двухматчевого противостояния встретятся с дебютантом лиги - смоленским «Автодором», который сейчас с 10 очками расположился на десятой строчке турнирной таблицы. Игры состоятся 9 и 10 января во Дворце спорта «Арктика».

Просмотров:167 Перенесенный матч пятого тура Суперлиги подарил болельщикам град голов. 11 раз мяч побывал в воротах некогда грозного клуба, долгие годы являвшегося флагманом российского мини-футбола, но сегодня испытывающего серьезные финансовые трудности. Начало разгрому положил Сытин на 3-й минуте. Его примеру последовали Чащин, Кутузов, Пономарев и Сергеев, стараниями которых к перерыву счет стал 5:0 в пользу северян. Во второй 25-минутке мучения «пушкарей» продолжились, когда еще по разу отличились все те же Чащин, Сытин и Пономарев, также результативным ударом отметился Синцов. Завершил разгром Сучилин, под занавес встречи оформивший дубль.Таким образом, победа над москвичами позволила норильчанам улучшить свое турнирное положение. Теперь в активе «Норникеля» 23 очка и шестое место в таблице.«Спасибо «Дине» за то, что матч состоялся. Хочу пожелать ей преодолеть все трудности и в следующем году продолжить играть на уровне Суперлиги и снова радовать своих болельщиков победами, к которым мы все привыкли. Поздравляю всех, в том числе любителей мини-футбола с наступающим Новым годом! Добра, счастья и хороших спортивных результатов!», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.В следующий раз северяне выйдут на площадку в 11-м туре, когда в рамках двухматчевого противостояния встретятся с дебютантом лиги - смоленским «Автодором», который сейчас с 10 очками расположился на десятой строчке турнирной таблицы. Игры состоятся 9 и 10 января во Дворце спорта «Арктика».