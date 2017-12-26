Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2017, 14:21



Доступ к 20 сайтам, распространяющим в сети Интернет запрещенную в РФ информацию, ограничен по инициативе прокуратуры Норильска.

Так, в 2017 году выявлены сайты, содержащие информацию о предоставлении услуг сексуального характера, ответственность за которые предусмотрена ст. 240, 241 УК РФ и ст. 6.11, 6.12 КоАП РФ. Ряд других сайтов предлагал дистанционно приобрести алкогольную продукцию, что в соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ образует состав административного правонарушения. Отдельные сайты содержали изображения символики и атрибутики нацистской Германии, ответственность за публичное демонстрирование которых наступает по ст. 20.3 КоАП РФ, сообщили в прокуратуре г. Норильска. В целях ограничения доступа к 20 указанным сайтам прокуратурой города подготовлены и направлены в суд заявления с требованиями о признании указанной информации запрещенной к распространению. Особое внимание прокуратурой города уделяется выявлению лиц, распространяющих в сети Интернет информацию экстремистского характера. В частности, в ходе прокурорской проверки было установлено лицо, разместившее на интернет-ресурсе Avito объявление о продаже посуды с символикой нацистской Германии и их изображение, в связи с чем он по инициативе прокурора привлечен судом к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ, назначен штраф. Распространение на территории Российской Федерации информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещается Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», говорится в сообщении.

Просмотров:212 Прокуратурой города Норильска в целях выявления информации, не соответствующей требованиям федерального законодательства, на постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет.Так, в 2017 году выявлены сайты, содержащие информацию о предоставлении услуг сексуального характера, ответственность за которые предусмотрена ст. 240, 241 УК РФ и ст. 6.11, 6.12 КоАП РФ. Ряд других сайтов предлагал дистанционно приобрести алкогольную продукцию, что в соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ образует состав административного правонарушения. Отдельные сайты содержали изображения символики и атрибутики нацистской Германии, ответственность за публичное демонстрирование которых наступает по ст. 20.3 КоАП РФ, сообщили в прокуратуре г. Норильска.В целях ограничения доступа к 20 указанным сайтам прокуратурой города подготовлены и направлены в суд заявления с требованиями о признании указанной информации запрещенной к распространению.Особое внимание прокуратурой города уделяется выявлению лиц, распространяющих в сети Интернет информацию экстремистского характера.В частности, в ходе прокурорской проверки было установлено лицо, разместившее на интернет-ресурсе Avito объявление о продаже посуды с символикой нацистской Германии и их изображение, в связи с чем он по инициативе прокурора привлечен судом к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ, назначен штраф.Распространение на территории Российской Федерации информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещается Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», говорится в сообщении.