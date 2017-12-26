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26 декабря 2017, 16:42



Команда из двух человек забрала «золото» и «серебро». Юные норильские тхэквондисты вернулись с открытого краевого турнира

«Для ребят этот выезд, и тем более завоевание медалей – хороший стимул для дальнейшего роста. И если Рома уже принимал участие в соревнованиях такого уровня, то для Насти поездка в Красноярск стала дебютом, к счастью, вполне успешным», - отметил президент таймырской региональной федерации тхэквондо ВТФ Сергей Никуличев.

Просмотров:141 В соревнованиях, которые состоялись в Красноярске, приняли участие два воспитанника норильской федерации тхэквондо – Анастасия Курмышева и Роман Ромашев под руководством тренера Ирины Никуличевой. Норильчане состязались в возрастной группе 2007-2008 годов рождения, где помимо них участвовало еще порядка ста спортсменов. В итоговом протоколе Роман, продемонстрировав волю к победе, занял первое место. Анастасия, добравшись до финала, уступила более опытному сопернику и, таким образом, завоевала «серебро» турнира.«Для ребят этот выезд, и тем более завоевание медалей – хороший стимул для дальнейшего роста. И если Рома уже принимал участие в соревнованиях такого уровня, то для Насти поездка в Красноярск стала дебютом, к счастью, вполне успешным», - отметил президент таймырской региональной федерации тхэквондо ВТФ Сергей Никуличев.