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26 декабря 2017, 19:21



Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников норильской школы-интерната

Дед Мороз, под шубой которого спрятался и.о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Дмитрий Литвинов, вместе со снегурочкой - и.о. начальника отделения по делам несовершеннолетних майором полиции Любовью Каськаевой зажгли с детьми новогоднюю елку, станцевали несколько задорных танцевальных композиций, выслушали новогодние поздравления от малышей и раздали сладкие презенты. Кроме того, воспитанники учреждения получили сладкие подарки от представителя Общественного совета Юрия Кононченко и Норильского городского казачьего общества. А ребята из казачьего класса вручили ребятам открытки, сделанные своими руками. Стражи порядка считают, что минуты непринужденного теплого общения позволяют детям чувствовать заботу взрослых и доверие к людям в форме. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного образовательного учреждения норильские полицейские и общественники проводят уже несколько лет подряд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:110 Традиционно в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции и члены Общественного совета в Норильске поздравляют с Новым годом воспитанников специальной школы-интерната. В этом году во дворе учреждения полицейский автомобиль с включенной звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками накануне праздника тоже появился неслучайно. Из специального транспортного средства вышли полицейские Дед Мороз со Снегурочкой. Как выяснилось, сказочные персонажи в погонах прибыли к маленьким подопечным, которые уже ждали гостей вместе с воспитателями и родителями в актовом зале.Дед Мороз, под шубой которого спрятался и.о. начальника отдела участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Дмитрий Литвинов, вместе со снегурочкой - и.о. начальника отделения по делам несовершеннолетних майором полиции Любовью Каськаевой зажгли с детьми новогоднюю елку, станцевали несколько задорных танцевальных композиций, выслушали новогодние поздравления от малышей и раздали сладкие презенты.Кроме того, воспитанники учреждения получили сладкие подарки от представителя Общественного совета Юрия Кононченко и Норильского городского казачьего общества. А ребята из казачьего класса вручили ребятам открытки, сделанные своими руками.Стражи порядка считают, что минуты непринужденного теплого общения позволяют детям чувствовать заботу взрослых и доверие к людям в форме. Именно с этой целью новогодний праздник для ребят из подшефного образовательного учреждения норильские полицейские и общественники проводят уже несколько лет подряд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.