Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2017, 19:39



Подарки для «Надежды». Норильчанки поздравили экипаж дизель-электрохода, который стоит под погрузкой в Дудинке, с наступающим Новым годом

В дни, когда в Норильске проходила акция «Добрый Норильск», подполковник таможенной службы в отставке Надежда Шемрук вместе с журналистом «Заполярной правды» Ириной Даниленко решили поздравить экипаж арктического экспресса во главе с капитаном Николаем Дороховцом с наступающим праздником. Команда давно дружит с деятельной норильчанкой Надеждой Шемрук, считает ее своей заботливой крестной матерью. Вместе с женами моряков, которые сопровождают их в походе, гости организовали новогоднюю агитбригаду «Надежда», исполнив музыкальное поздравление. Затем все вместе спели новогодний гимн «В лесу родилась елочка...». Каждому из моряков вручили новогодний подарок со сладостями и сувенирами. Завтра, 27 декабря экипаж «Надежды» планирует отправиться Северным морским путем в Мурманск. Новый год экипаж встретит в северных морях, пусть его согревает тепло норильских друзей и надежда на новую добрую встречу.

Просмотров:122 «Надежда» - пятое арктическое судно «Норникеля», которое с 2009 года перевозит грузы компании в Арктике, доставляет социально-значимые грузы, людей, багаж в труднодоступные поселки Таймыра в низовьях Енисея.В дни, когда в Норильске проходила акция «Добрый Норильск», подполковник таможенной службы в отставке Надежда Шемрук вместе с журналистом «Заполярной правды» Ириной Даниленко решили поздравить экипаж арктического экспресса во главе с капитаном Николаем Дороховцом с наступающим праздником. Команда давно дружит с деятельной норильчанкой Надеждой Шемрук, считает ее своей заботливой крестной матерью. Вместе с женами моряков, которые сопровождают их в походе, гости организовали новогоднюю агитбригаду «Надежда», исполнив музыкальное поздравление. Затем все вместе спели новогодний гимн «В лесу родилась елочка...».Каждому из моряков вручили новогодний подарок со сладостями и сувенирами. Завтра, 27 декабря экипаж «Надежды» планирует отправиться Северным морским путем в Мурманск. Новый год экипаж встретит в северных морях, пусть его согревает тепло норильских друзей и надежда на новую добрую встречу.