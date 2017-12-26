Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 декабря 2017, 20:12



Новогоднее чудо произошло на Крайнем Севере. Волшебником с голубым вертолетом для девочки из далекого поселка, опаздывавшей на правительственную ёлку в Москву, стал … губернатор Таймыра Сергей Ткаченко

О ситуации постоянно сообщал на своей странице в Фейсбуке директор волочанской школы Денис Теребихин. За Жанну переживали сотни людей из разных городов нашей страны, от души желая, чтобы произошло новогоднее чудо. И чудо случилось - 22 декабря губернатор Таймыра Сергей Ткаченко оперативно нашел возможность лично забрать девочку из поселка вместе с сопровождающим ее Денисом Теребихиным в Дудинку, а потом помог и с приобретением билетов на Москву. Как сообщили волочанские «москвичи» в течение трех дней у юнармейцев была очень насыщенная праздничная программа с развлекательными и познавательными мероприятиями. Они побывали в парке «Патриот», посетили Красную Площадь, где не только познакомились с историческими объектами, но и покатались на коньках на «ГУМ Катке». А еще была пешеходная экскурсия по Старому Арбату. И сбылась главная мечта Жанны - она побывала на юнармейском празднике Новогодней елке в здании Правительства Москвы. Боевой каюр и юнармеец Жанна Серюк получила в Москве сразу две грамоты: от Начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», олимпийского чемпиона бобслеиста Дмитрия Труненкова и Президента «Федерации Военно-Тактических Игр» Михаила Галустяна. На правительственной елке Жанна рассказала своим новым друзьям-юнармейцам о том, что весной 2018 года хотелось бы провести большую патриотическую игру для детей ее родной Авамской тундры. Интересно, что подразделение каюров-юнармейцев в Волочанке - единственное, которое напрямую подчиняется Главнокомандующему - Президенту России. Целеустремленные волочанцы, для которых Дед Мороз сотворил настоящее новогоднее чудо, уверены, что с ними всегда можно в разведку, и они Родину не подведут!

Просмотров:118 В преддверии новогодних праздников Главный штаб Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» созвал ребят из юнармейских отрядов всех регионов нашей страны в Москву. из Красноярского края на Всероссийский сбор юнармейцев были приглашены четыре представителя, в том числе член отряда «Боевых каюров Арктики» Жанна Серюк из далекого таймырского поселка Волочанка. Но рейсовый вертолет, на которм дорлжна была вылететь девочка, так и не прибыл в поселок. Сначала помешала погода, потом другие незапланированные обстоятельства.О ситуации постоянно сообщал на своей странице в Фейсбуке директор волочанской школы Денис Теребихин. За Жанну переживали сотни людей из разных городов нашей страны, от души желая, чтобы произошло новогоднее чудо. И чудо случилось - 22 декабря губернатор Таймыра Сергей Ткаченко оперативно нашел возможность лично забрать девочку из поселка вместе с сопровождающим ее Денисом Теребихиным в Дудинку, а потом помог и с приобретением билетов на Москву.Как сообщили волочанские «москвичи» в течение трех дней у юнармейцев была очень насыщенная праздничная программа с развлекательными и познавательными мероприятиями. Они побывали в парке «Патриот», посетили Красную Площадь, где не только познакомились с историческими объектами, но и покатались на коньках на «ГУМ Катке». А еще была пешеходная экскурсия по Старому Арбату. И сбылась главная мечта Жанны - она побывала на юнармейском празднике Новогодней елке в здании Правительства Москвы.Боевой каюр и юнармеец Жанна Серюк получила в Москве сразу две грамоты: от Начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», олимпийского чемпиона бобслеиста Дмитрия Труненкова и Президента «Федерации Военно-Тактических Игр» Михаила Галустяна.На правительственной елке Жанна рассказала своим новым друзьям-юнармейцам о том, что весной 2018 года хотелось бы провести большую патриотическую игру для детей ее родной Авамской тундры. Интересно, что подразделение каюров-юнармейцев в Волочанке - единственное, которое напрямую подчиняется Главнокомандующему - Президенту России. Целеустремленные волочанцы, для которых Дед Мороз сотворил настоящее новогоднее чудо, уверены, что с ними всегда можно в разведку, и они Родину не подведут!