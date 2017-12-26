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26 декабря 2017, 20:27



Голос таймырской тундры услышан в Петербурге. Почётный гражданин Дудинки, журналист ГТРК «Норильск» Раиса Яптунэ стала победителем литературного конкурса «Голос Севера»

Участие в конкурсе приняли 266 авторов. Они представили более 400 литературных трудов в номинациях «Проза», «Поэзия», «Очерк» и «Детская литература», посвящённых быту, традициям и обычаям коренных северных и дальневосточных народов. Повесть Раисы Пехедомовны под названием «Древнему роду нет переводу» была признана лучшим прозаическим произведением. Это история её отца Пехедомы Малюевича из рода Выяр, в которой рассказывается о влиянии русских первопроходцев и советских людей на жизнь коренных жителей таймырского полуострова. Награждение победителей конкурса произошло в первый день работы съезда во время встречи в Литературной гостиной, проходившей в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Повесть Раисы Яптунэ включена в 600-страничный сборник «Голос Севера». Он был торжественно презентован публике на мероприятии и вручён авторам вошедших в него произведений, сообщила пресс-служба администрации Дудинки.

Просмотров:112 Конкурс проходил в рамках Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, состоявшегося в середине ноября в Санкт-Петербурге.Участие в конкурсе приняли 266 авторов. Они представили более 400 литературных трудов в номинациях «Проза», «Поэзия», «Очерк» и «Детская литература», посвящённых быту, традициям и обычаям коренных северных и дальневосточных народов.Повесть Раисы Пехедомовны под названием «Древнему роду нет переводу» была признана лучшим прозаическим произведением. Это история её отца Пехедомы Малюевича из рода Выяр, в которой рассказывается о влиянии русских первопроходцев и советских людей на жизнь коренных жителей таймырского полуострова.Награждение победителей конкурса произошло в первый день работы съезда во время встречи в Литературной гостиной, проходившей в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Повесть Раисы Яптунэ включена в 600-страничный сборник «Голос Севера». Он был торжественно презентован публике на мероприятии и вручён авторам вошедших в него произведений, сообщила пресс-служба администрации Дудинки.