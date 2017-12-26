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26 декабря 2017, 20:37



Игрушки, сувениры, пряники. Благотворительная ярмарка изделий ручной работы от норильских мастеров «Подарошная» приглашает горожан за эксклюзивными подарками

Свои работы на ярмарку представили порядка 50 творческих людей из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Здесь можно увидеть работы, созданные в различных техниках: декупаж, валяние, вязание, фриволите, батик, бижутерия, свитдизайн, пряники, шокобоксы, скрапбукинг, игрушки и куклы, саше, ёлочные игрушки, мыловарение и многое другое. Вырученные в ходе благотворительной ярмарки средства будут направлены на оплату реабилитации Влада Якушева. У маленького норильчанина аутизм и он почти не умеет говорить. Есть шанс, что после курса реабилитации у ребенка значительно улучшится речь. На восстановительное лечение необходимо 205 тысяч рублей. Благотворительная Ярмарка «Подарошная» ждет всех желающих по 30 декабря с 12 до 22 часов на первом этаже СРК «Арена».

Просмотров:108 Эта ярмарка вовсю развернулась в СРК «Арена». Организатором акции выступил благотворительный фонда «69 параллель». До конца недели все желающие могут приобрести авторские подарки для своих родных и близких и оказать помощь ребенку, нуждающемуся в реабилитации.Свои работы на ярмарку представили порядка 50 творческих людей из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Здесь можно увидеть работы, созданные в различных техниках: декупаж, валяние, вязание, фриволите, батик, бижутерия, свитдизайн, пряники, шокобоксы, скрапбукинг, игрушки и куклы, саше, ёлочные игрушки, мыловарение и многое другое.Вырученные в ходе благотворительной ярмарки средства будут направлены на оплату реабилитации Влада Якушева. У маленького норильчанина аутизм и он почти не умеет говорить. Есть шанс, что после курса реабилитации у ребенка значительно улучшится речь. На восстановительное лечение необходимо 205 тысяч рублей.Благотворительная Ярмарка «Подарошная» ждет всех желающих по 30 декабря с 12 до 22 часов на первом этаже СРК «Арена».