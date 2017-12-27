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27 декабря 2017, 12:31



Сегодня в стране отмечают День спасателя. Свои поздравления спасателям края направили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за достойную службу краю и всем красноярцам! Каждый день жизнь бросает вам новый вызов, требует делом доказывать свой профессионализм, умение работать слаженно и эффективно, проявлять выдержку и личное мужество. Красноярцы уверены: для вас нет непосильных задач. Ответственное отношение к своему служебному долгу, большой опыт и отличная профессиональная подготовка позволяют вам успешно справляться с самыми сложными ситуациями. Ваша работа требует большой силы духа и самых лучших качеств. Убеждены, для каждого из вас спасение человека – это не только служебный, но и личный нравственный долг. Дорогие друзья! Искренне желаем вам успехов в честном и благородном труде. Крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия вам и вашим близким! Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края А. В. Усс Председатель Законодательного собрания края Д. В. Свиридов

Просмотров:181 Уважаемые сотрудники и ветераны аварийно-спасательных служб Красноярья!Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за достойную службу краю и всем красноярцам!Каждый день жизнь бросает вам новый вызов, требует делом доказывать свой профессионализм, умение работать слаженно и эффективно, проявлять выдержку и личное мужество.Красноярцы уверены: для вас нет непосильных задач. Ответственное отношение к своему служебному долгу, большой опыт и отличная профессиональная подготовка позволяют вам успешно справляться с самыми сложными ситуациями.Ваша работа требует большой силы духа и самых лучших качеств. Убеждены, для каждого из вас спасение человека – это не только служебный, но и личный нравственный долг.Дорогие друзья! Искренне желаем вам успехов в честном и благородном труде. Крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия вам и вашим близким!Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края А. В. УссПредседатель Законодательного собрания края Д. В. Свиридов