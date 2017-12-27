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27 декабря 2017, 12:34



Сегодня норильские медики проведут заключительную в этом году встречу руководителей учреждений здравоохранения.



Просмотров:189 Четвертая (последняя) в 2017 году встреча руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения («Норильская межрайонна поликлиника № 1» (Центральный район), «Норильская городская поликлиника № 2» (район Талнах), «Норильская городская поликлиника № 3» (района Кайеркан), «Норильский межрайонный родильный дом» (Центральный район), «Норильская межрайонная детская больница» (Центральный район), «Норильская городская стомтологическая поликлиника» (Центральный район) с участием руководителя территориального отедла в города Норильске министерства здравоохранения Красноряского края по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, а также текущей деятельности учреждений, в формате "вопрос-ответ" пройдет 27.12.2017 в 17.00 на базе МБУ «Централизованная библиотечная система" (Ленинский пр., 20а).