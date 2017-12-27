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27 декабря 2017, 14:12



116 удачных работ. «Норникель» определил победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».

«Победители этого года порадовали оригинальностью предложенных идей и качеством проработки проектных заявок», — прокомментировал итоги конкурса Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля». Впервые социальные проекты, поддержанные компанией, будут реализованы в столице Забайкальского края Чите. Это связано с запуском нового предприятия в регионе - Быстринского ГОКа. Среди инициатив проектов-победителей: организация проектного офиса для развития проектной деятельности школьников и открытие цирковой студии в Норильске, постановка короткометражных спектаклей об этносах Таймыра и открытие общественного пространства для молодежи сельского поселения Караул, проведение архитектурных экскурсий по городу и ночной турнир по футболу в Чите, возрождение традиций проведения городских праздников в Никеле и создание народного снежного парка в Мончегорске. На территории Норильска и Таймыра будет реализовано 63 проекта победителя. Охват сфер деятельности, изложенных в разработках, очень широк. Большая часть проектов направлена на занятия с детьми и молодежью. Есть проекты, дающие широкие возможности инвалидам в части социализации. Примерно с десяток проектов-победителей будут реализованы для представителей коренных малочисленных народов на Таймыре. Например, Союз долган получил гранты сразу на три своих проекта, Союз нганасан реализует две свои разработки. Гранты получили также заявители из Хатанги, Хантайского Озера, Снежногорска. В Норильске будет реализовано более 40 проектов. Среди норильских грантополучателей тоже есть лидеры. Например, шестая школа получила финансирование сразу на три своих проекта. Один из них по созданию и ведению блога для хостинга Youtube о достопримечательностях и событиях Норильска и Таймыра. Интересна и их разработка по адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Полный список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие». Для участников, чьи проекты не вошли в число победителей, если они пожелают, будет организован мастер-класс по работе над ошибками.

Просмотров:171 «Норникель» признал победителями конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» 116 общественно-полезных инициатив из Норильска и Таймырского района, Мончегорска и Печенгского района, а также Читы. Объем грантовой поддержки для них составит 123,6 млн рублей.«Победители этого года порадовали оригинальностью предложенных идей и качеством проработки проектных заявок», — прокомментировал итоги конкурса Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля».Впервые социальные проекты, поддержанные компанией, будут реализованы в столице Забайкальского края Чите. Это связано с запуском нового предприятия в регионе - Быстринского ГОКа.Среди инициатив проектов-победителей: организация проектного офиса для развития проектной деятельности школьников и открытие цирковой студии в Норильске, постановка короткометражных спектаклей об этносах Таймыра и открытие общественного пространства для молодежи сельского поселения Караул, проведение архитектурных экскурсий по городу и ночной турнир по футболу в Чите, возрождение традиций проведения городских праздников в Никеле и создание народного снежного парка в Мончегорске.На территории Норильска и Таймыра будет реализовано 63 проекта победителя. Охват сфер деятельности, изложенных в разработках, очень широк. Большая часть проектов направлена на занятия с детьми и молодежью. Есть проекты, дающие широкие возможности инвалидам в части социализации. Примерно с десяток проектов-победителей будут реализованы для представителей коренных малочисленных народов на Таймыре. Например, Союз долган получил гранты сразу на три своих проекта, Союз нганасан реализует две свои разработки. Гранты получили также заявители из Хатанги, Хантайского Озера, Снежногорска.В Норильске будет реализовано более 40 проектов. Среди норильских грантополучателей тоже есть лидеры. Например, шестая школа получила финансирование сразу на три своих проекта. Один из них по созданию и ведению блога для хостинга Youtube о достопримечательностях и событиях Норильска и Таймыра. Интересна и их разработка по адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.Полный список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие».Для участников, чьи проекты не вошли в число победителей, если они пожелают, будет организован мастер-класс по работе над ошибками.