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27 декабря 2017, 15:00



В Красноярском крае итоговое сочинение по русскому языку успешно написали почти 98 процентов участников.

Не смогли написать сочинение нужного объема 0,55% выпускников текущего года, 0,25% итоговых сочинений были признаны экспертами образовательных организаций несамостоятельными. В этом году для написания сочинений были определены пять основных направлений тем: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Самым популярным направлением для написания сочинения стало «Равнодушие и отзывчивость», тема «Какого человека называют отзывчивым?». На втором месте по популярности «Смелость и трусость», тема «В каких жизненных ситуациях нужно быть готовым к смелым поступкам?», на третьем – «Цели и средства», тема «В чём разница между целью и мечтой?». Итоговое изложение написали 342 участника с ограниченными возможностями здоровья, зачет из них получили около 99,4%. Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение. Школьники, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Просмотров:165 Напомним, итоговое сочинение выпускники нынешнего года писали 6 декабря. В Красноярском крае в написании итогового сочинения приняли участие 14 663 человека, из них 14 654 – выпускники текущего года. Почти 98% (97,89%) участников успешно справились с заданием, незачет получили около 2,05%. Не завершили сочинение по состоянию здоровья два человека, пять - были удалены за нарушение порядка, сообщили в министерстве образования Красноярского края.Не смогли написать сочинение нужного объема 0,55% выпускников текущего года, 0,25% итоговых сочинений были признаны экспертами образовательных организаций несамостоятельными.В этом году для написания сочинений были определены пять основных направлений тем: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».Самым популярным направлением для написания сочинения стало «Равнодушие и отзывчивость», тема «Какого человека называют отзывчивым?». На втором месте по популярности «Смелость и трусость», тема «В каких жизненных ситуациях нужно быть готовым к смелым поступкам?», на третьем – «Цели и средства», тема «В чём разница между целью и мечтой?».Итоговое изложение написали 342 участника с ограниченными возможностями здоровья, зачет из них получили около 99,4%.Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.Школьники, получившие неудовлетворительный результат "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 7 февраля и 16 мая 2018 года.