Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 декабря 2017, 16:01



Норильчанка вошла в сборную России по дзюдо. Оксана Паскарелова будет представлять нашу страну на международных соревнованиях.

В ближайших планах спортсменки - выезд на сборы в январе, а также участие в Кубке Европы в апреле. Еще один норильский дзюдоист отличился на состязаниях федерального уровня. Воспитанник ДЮСШ-5 Александр Никонов выступил на всероссийских соревнованиях в Черногорске (Хакасия) среди юниоров до 21 года в категории 55 кг. После успешного старта сейчас спортсмен готовится к участию в первенстве России среди юниоров до 23 лет, которое пройдёт в феврале.

Просмотров:136 На первенстве России по дзюдо среди юниоров до 21 года, послужившем отбором на Кубок и первенство Европы, Оксана Паскарелова (тренер Данис Манашов) заняла пятое место в весовой категории 44 кг и, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, вошла в состав сборной страны.В ближайших планах спортсменки - выезд на сборы в январе, а также участие в Кубке Европы в апреле.Еще один норильский дзюдоист отличился на состязаниях федерального уровня. Воспитанник ДЮСШ-5 Александр Никонов выступил на всероссийских соревнованиях в Черногорске (Хакасия) среди юниоров до 21 года в категории 55 кг. После успешного старта сейчас спортсмен готовится к участию в первенстве России среди юниоров до 23 лет, которое пройдёт в феврале.