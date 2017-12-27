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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:05 Победили первоклассница и студентка. Подведены итоги городского конкурса видеороликов к 65-летию Норильска.
16:56 Мальчики в большинстве. В Большом Норильске в последнее время девочек рождается на порядок меньше, чем представителей сильного пола.
16:01 Норильчанка вошла в сборную России по дзюдо. Оксана Паскарелова будет представлять нашу страну на международных соревнованиях.
15:00 В Красноярском крае итоговое сочинение по русскому языку успешно написали почти 98 процентов участников.
14:12 116 удачных работ. «Норникель» определил победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».
12:34 Сегодня норильские медики проведут заключительную в этом году встречу руководителей учреждений здравоохранения.
12:31 Сегодня в стране отмечают День спасателя. Свои поздравления спасателям края направили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.
20:37 Игрушки, сувениры, пряники. Благотворительная ярмарка изделий ручной работы от норильских мастеров «Подарошная» приглашает горожан за эксклюзивными подарками.
20:27 Голос таймырской тундры услышан в Петербурге. Почётный гражданин Дудинки, журналист ГТРК «Норильск» Раиса Яптунэ стала победителем литературного конкурса «Голос Севера».
20:12 Новогоднее чудо произошло на Крайнем Севере. Волшебником с голубым вертолетом для девочки из далекого поселка, опаздывавшей на правительственную ёлку в Москву, стал … губернатор Таймыра Сергей Ткаченко.
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