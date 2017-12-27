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27 декабря 2017, 16:56



Мальчики в большинстве. В Большом Норильске в последнее время девочек рождается на порядок меньше, чем представителей сильного пола.

Всего же в декабре 2017-го на сегодняшний день зафиксировано 176 родов: численность населения города Норильска пополнили 99 мальчиков и 77 маленьких принцесс. Для сравнения: в прошлом году в декабре было зафиксировано 183 случая родов, за последний месяц 2015-го года - 216. За 11 месяцев 2017 года, по данным статистики, в городе родились 2360 детей, из них 1249 мальчиков и 1111 девочек.

Просмотров:167 За последнюю неделю в норильском роддоме на свет появились 38 малышей: 29 мальчиков (в том числе одна двойня) и 9 девочек.Всего же в декабре 2017-го на сегодняшний день зафиксировано 176 родов: численность населения города Норильска пополнили 99 мальчиков и 77 маленьких принцесс.Для сравнения: в прошлом году в декабре было зафиксировано 183 случая родов, за последний месяц 2015-го года - 216.За 11 месяцев 2017 года, по данным статистики, в городе родились 2360 детей, из них 1249 мальчиков и 1111 девочек.