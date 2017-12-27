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27 декабря 2017, 17:05



Победили первоклассница и студентка. Подведены итоги городского конкурса видеороликов к 65-летию Норильска.

Для участия в конкурсе поступило 28 работ. Победителем в категории «Видеоролик» стала работа «Памятные места Норильска», автор – Марьяна Месникова, ученица 1"А" класса МБОУ «Гимназия № 7». В категории «Видеофильм» лучшей была признана работа «Норильск в событиях» Анастасии Летр, студентки НГИИ. Награждение победителей состоится в дни празднования юбилея города, дата и время будут сообщены дополнительно.

Просмотров:159 Конкурс проводился в период с 15 мая по 20 декабря 2017 года. Учредителем конкурса является управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, организатор – МБУ «Кинокомплекс «Родина».Для участия в конкурсе поступило 28 работ. Победителем в категории «Видеоролик» стала работа «Памятные места Норильска», автор – Марьяна Месникова, ученица 1"А" класса МБОУ «Гимназия № 7». В категории «Видеофильм» лучшей была признана работа «Норильск в событиях» Анастасии Летр, студентки НГИИ.Награждение победителей состоится в дни празднования юбилея города, дата и время будут сообщены дополнительно.