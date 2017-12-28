Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 декабря 2017, 13:13



Активный отдых в новогодние каникулы. В праздничные дни на спортивных сооружениях Норильска для населения будет открыто массовое катание на коньках и прокат беговых лыж.

Кроме того, городской плавательный бассейн для обладателей абонементов откроется 5 января. Для воспитанников ДЮСШ занятия там начнутся с 9 января. Талнахский и кайерканский бассейны заработают уже 3 января.

Просмотров:211 С 3 января на стадионе «Заполярник» с 15.00 до 21.00 на крытом катке «Умка» - с 14.00 до 22.30, на лыжной базе «Оль-Гуль» - с 12.00 до 19.00. С 4 января на ледовой арене Дворца спорта «Арктика» - с 18.00 до 21.15, на «Льдинке» - с 15.00 до 18.00, в кайерканском Ледовом дворце спорта - с 19.30 до 21.00.Кроме того, городской плавательный бассейн для обладателей абонементов откроется 5 января. Для воспитанников ДЮСШ занятия там начнутся с 9 января. Талнахский и кайерканский бассейны заработают уже 3 января.