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28 декабря 2017, 13:35



Вне времени! Выставка бывшего норильчанина, любителя и ценителя суровой северной природы, открывается сегодня в Норильске.

Детской художественной школой Александр Алексеевич руководил 17 лет. И сегодня в день его юбилея в Норильской детской художественной школе откроется выставка из личных фондов художника и его поклонников. В экспозиции планируется представить около 30 произведений – это в основном пейзажи, жанровые композиции и натюрморты – работы, датированные 2003–2016 гг. Любовь к природе, основанная на знании природных процессов, и предпочтение этюдной работы - вот творческая манера Александра Алексеевича. Художнику дано видеть в природе подлинное великолепие, не требующее «улучшения». Поэтому основным жанром творчества мастера является реалистический пейзаж. Отработанная «слесаревская» композиция отличается простотой, построенной на контрастах, что служит передаче ощущения Севера. Это ощущение у художника основано на осознании контраста мощной стихии северной природы и хрупкости жизни. Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 17.30 в выставочном зале Норильской детской художественной школы по адресу: ул. Комсомольская, 52а. Всех любителей искусства ждут здесь ежедневно с 11.00 до 19.00. Выходной день – воскресенье.

Просмотров:196 Сегодня исполнится 70 лет бывшему руководителю Норильской детской художественной школы, заслуженному работнику культуры России, члену Международной федерации художников и профессионального Союза художников РФ Александру Слесареву.Детской художественной школой Александр Алексеевич руководил 17 лет. И сегодня в день его юбилея в Норильской детской художественной школе откроется выставка из личных фондов художника и его поклонников. В экспозиции планируется представить около 30 произведений – это в основном пейзажи, жанровые композиции и натюрморты – работы, датированные 2003–2016 гг.Любовь к природе, основанная на знании природных процессов, и предпочтение этюдной работы - вот творческая манера Александра Алексеевича. Художнику дано видеть в природе подлинное великолепие, не требующее «улучшения». Поэтому основным жанром творчества мастера является реалистический пейзаж.Отработанная «слесаревская» композиция отличается простотой, построенной на контрастах, что служит передаче ощущения Севера. Это ощущение у художника основано на осознании контраста мощной стихии северной природы и хрупкости жизни.Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 17.30 в выставочном зале Норильской детской художественной школы по адресу: ул. Комсомольская, 52а. Всех любителей искусства ждут здесь ежедневно с 11.00 до 19.00. Выходной день – воскресенье.