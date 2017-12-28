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28 декабря 2017, 17:47

Мы в ответе за тех, кого приручили. В Норильске после завершения ремонта в здании приюта заработает «Школа доктора Айболита» от благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».


«Школа доктора Айболита» стала победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». На сегодняшний день проблема бездомных животных остро стоит в Норильске. Сотни кошек и собак по вине человека оказываются на улицах, в подъездах, на предприятиях. Еще одна проблема - неконтролируемое размножение и разведение животных и легкомысленное отношение к ним. Последние несколько лет стало модным дарить котенка или щенка в качестве подарка, а в результате спустя некоторое время малыши оказываются брошенными на произвол судьбы.
Цель «Школы доктора Айболита» - просветительская и информационная работа с жителями Большого Норильска, формирование ответственного отношения к тем, кого они приручают. Наставниками в «Школе доктора Айболита» станут заводчики собак и кошек, ветеринарные врачи и сами волонтеры, у которых за плечами богатый опыт по лечению, выхаживанию и социализации бывших брошенок. В школе можно будет получить полезную информацию по адаптации бывшего беспризорника в новом жилище; консультацию по его уходу, кормлению и содержанию, а также общению с животными; попавшие в трудную жизненную ситуацию смогут воспользоваться социальной гостиницей для животных и на время пристроить своего питомца. Врачи ветеринарных клиник расскажут о пользе стерилизации, а представители клубов служебного собаководства и кошек о правильном воспитания и кормлении и многом другом.
Начало реализации проекта намечено на март 2018 года.

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    Список новостей

 28 декабря 2017 
18:43   Дружно елку нарядили…Сегодня в редакции рекламной газеты «зпПЛЮС» закончился прием работ на конкурс «Новогодний дружок» 18:39   Праздник в каждый дом. Волонтеры и сестры милосердия в преддверии Нового года посетили одиноких стариков
18:37   Норильские волонтеры «Комбината добра» и проекта «Память детства» поздравили девчонок и мальчишек из Дудинского детского дома с Новым годом 17:58   Осталось два дня до окончания благотворительной ярмарки «Подарошная», проводимой в Норильске. Всем, кто еще не успел сделать новогодние подарки, стоит поторопиться.
17:47   Мы в ответе за тех, кого приручили. В Норильске после завершения ремонта в здании приюта заработает «Школа доктора Айболита» от благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». 13:35   Вне времени! Выставка бывшего норильчанина, любителя и ценителя суровой северной природы, открывается сегодня в Норильске.
13:13   Активный отдых в новогодние каникулы. В праздничные дни на спортивных сооружениях Норильска для населения будет открыто массовое катание на коньках и прокат беговых лыж.

 27 декабря 2017 
17:05   Победили первоклассница и студентка. Подведены итоги городского конкурса видеороликов к 65-летию Норильска. 16:56   Мальчики в большинстве. В Большом Норильске в последнее время девочек рождается на порядок меньше, чем представителей сильного пола.
16:01   Норильчанка вошла в сборную России по дзюдо. Оксана Паскарелова будет представлять нашу страну на международных соревнованиях. 15:00   В Красноярском крае итоговое сочинение по русскому языку успешно написали почти 98 процентов участников.
14:12   116 удачных работ. «Норникель» определил победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». 12:34   Сегодня норильские медики проведут заключительную в этом году встречу руководителей учреждений здравоохранения.
12:31   Сегодня в стране отмечают День спасателя. Свои поздравления спасателям края направили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

 26 декабря 2017 
20:37   Игрушки, сувениры, пряники. Благотворительная ярмарка изделий ручной работы от норильских мастеров «Подарошная» приглашает горожан за эксклюзивными подарками. 20:27   Голос таймырской тундры услышан в Петербурге. Почётный гражданин Дудинки, журналист ГТРК «Норильск» Раиса Яптунэ стала победителем литературного конкурса «Голос Севера».
20:12   Новогоднее чудо произошло на Крайнем Севере. Волшебником с голубым вертолетом для девочки из далекого поселка, опаздывавшей ... 19:39   Подарки для «Надежды». Норильчанки поздравили экипаж дизель-электрохода, который стоит под погрузкой в Дудинке, с наступающим Новым годом.
19:21   Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников норильской школы-интерната. 16:42   Команда из двух человек забрала золото и серебро. Юные норильские тхэквондисты вернулись с открытого краевого турнира.
14:21   Доступ к 20 сайтам, распространяющим в сети Интернет запрещенную в РФ информацию, ограничен по инициативе прокуратуры Норильска. 12:50   День открытых ворот. МФК «Норильский никель» громит на выезде «Дину» - 11:0.
12:33   Накануне вечером в редакции газеты «Заполярная правда» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции № 1, 2, 3 ОМВД России по г. Норильску. 11:20   Норильская полиция предупреждает горожан: будьте осторожны с пиротехникой!
10:46   Приготовьте пальчики. Сегодня Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией.

 25 декабря 2017 
20:28   И василопита к столу. Норильские греки отметили Рождество в библиотеке семейного чтения. 19:48   Снова отсрочка. Запустить Черногорское месторождение «Русской платине» помешала техническая ошибка.
18:35   «Школа карнавальная». Игровые программы, выставки-конкурсы и театрализованные представления проходят в норильских общеобразовательных учреждениях. 18:26   «Позолотила» ручку на 100 тысяч. В Норильске будут судить жительницу Алтайского края за две кражи из квартир норильчан.
18:09   Более 100 тысяч рублей и 40 кг натуральной помощи. Благотворительный фестиваль «Добрый Норильск» прошел в городе под девизом: «Добрые люди доброго города»! 16:41   На прошедших выходных завершился чемпионат и первенство города Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.
16:36   Бесценный опыт. Мастер-класс для юных норильских фигуристов провел профессиональный участник ледовых шоу фигурист Дмитрий Лапшин. 15:35   Норильские мальчишки и девчонки из ДМО «Спектр» передали подарки подопечным благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».
15:21   В Норильске полицейский Дед Мороз помог пешеходам стать заметнее на дорогах. 15:16   В Норильске предновогодний флешмоб объединил автомобилистов и полицейских.
15:06   Новогоднюю сказку посмотрят около 10 тысяч юных норильчан. Сегодня в заполярном театре состоится премьера постановки «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам одноименной сказки Киплинга. 14:43   Памперсы нужны всегда! Сестры милосердия благодарят норильчан за участие в «Продовольственной елке» и отмечают потребность в средствах гигиены.
14:37   Норильчанин взял серебро. Норильчане вернулись с Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою. 14:25   Очередные игры чемпионата Норильска по мини-футболу (зона «Таймыр») прошли на спортивных площадках города.
13:53   Норильских спортсменов судил чемпион мира. В рамках чемпионата AFC2-ZARUBA продолжают выявлять сильнейших армрестлеров Норильска. 13:48   В помощь старикам и детям. Центр милосердия Норильска подвел итоги предрождественских акций.
13:24   Норильчане будут первыми. С 27 декабря в столице края начнет работать новый терминал аэропорта. 13:23   «Орел и решка» приедет в Норильск? Будет ли наш город встречать ведущих популярного шоу, зависит от норильчан.

 22 декабря 2017 
19:36   Двухтысячные пришли! В Норильске появились первые купюры номиналом в две тысячи рублей. 19:00   «Белка и Стрелка» будут работать в Норильске. Региональный общественный благотворительный фонд Красноярского края помощи животным с ...
14:24   Администрация Норильска ищет перевозчика на два городских маршрута. 8А и 40К с 1 января 2018 года выполняться не будут. 14:06   В новогодние и рождественские каникулы норильчан ждет масса спортивных праздников. План мероприятий утвердили в управлении по спорту администрации города Норильска.
12:31   Сегодня стартует открытый чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Е. С. Темина. 11:54   В Норильске разбушевавшийся покупатель крушил витрины в торговом павильоне, нанеся ущерб свыше 200 тысяч рублей.
11:47   Житель Центрального района Норильска предстанет перед судом за кражу в общежитии.




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