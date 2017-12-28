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28 декабря 2017, 17:47



Мы в ответе за тех, кого приручили. В Норильске после завершения ремонта в здании приюта заработает «Школа доктора Айболита» от благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».

Цель «Школы доктора Айболита» - просветительская и информационная работа с жителями Большого Норильска, формирование ответственного отношения к тем, кого они приручают. Наставниками в «Школе доктора Айболита» станут заводчики собак и кошек, ветеринарные врачи и сами волонтеры, у которых за плечами богатый опыт по лечению, выхаживанию и социализации бывших брошенок. В школе можно будет получить полезную информацию по адаптации бывшего беспризорника в новом жилище; консультацию по его уходу, кормлению и содержанию, а также общению с животными; попавшие в трудную жизненную ситуацию смогут воспользоваться социальной гостиницей для животных и на время пристроить своего питомца. Врачи ветеринарных клиник расскажут о пользе стерилизации, а представители клубов служебного собаководства и кошек о правильном воспитания и кормлении и многом другом. Начало реализации проекта намечено на март 2018 года.

Просмотров:137 «Школа доктора Айболита» стала победителем конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». На сегодняшний день проблема бездомных животных остро стоит в Норильске. Сотни кошек и собак по вине человека оказываются на улицах, в подъездах, на предприятиях. Еще одна проблема - неконтролируемое размножение и разведение животных и легкомысленное отношение к ним. Последние несколько лет стало модным дарить котенка или щенка в качестве подарка, а в результате спустя некоторое время малыши оказываются брошенными на произвол судьбы.Цель «Школы доктора Айболита» - просветительская и информационная работа с жителями Большого Норильска, формирование ответственного отношения к тем, кого они приручают. Наставниками в «Школе доктора Айболита» станут заводчики собак и кошек, ветеринарные врачи и сами волонтеры, у которых за плечами богатый опыт по лечению, выхаживанию и социализации бывших брошенок. В школе можно будет получить полезную информацию по адаптации бывшего беспризорника в новом жилище; консультацию по его уходу, кормлению и содержанию, а также общению с животными; попавшие в трудную жизненную ситуацию смогут воспользоваться социальной гостиницей для животных и на время пристроить своего питомца. Врачи ветеринарных клиник расскажут о пользе стерилизации, а представители клубов служебного собаководства и кошек о правильном воспитания и кормлении и многом другом.Начало реализации проекта намечено на март 2018 года.