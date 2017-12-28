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28 декабря 2017, 17:58



Осталось два дня до окончания благотворительной ярмарки «Подарошная», проводимой в Норильске. Всем, кто еще не успел сделать новогодние подарки, стоит поторопиться.

В Норильске такой ярмарочный марафон проходит впервые, и у горожан еще есть возможность обзавестись авторскими подарками на Новый год и оказать помощь благополучателю «69 параллели» Владу Якушеву помощь. У Влада аутизм, и он почти не умеет говорить. Но есть шанс, что после курса реабилитации речь ребенка значительно улучшится. Стоимость реабилитации 205 тысяч рублей. На сегодняшний день усилиями горожан и мастеров удалось собрать чуть больше ста тысяч рублей. Время еще есть и есть возможность оказать помощь своему маленькому земляку и одновременно порадовать эксклюзивной покупкой себя и своих близких. Благотворительная ярмарка «Подарошная» будет ждать всех желающих до 30 декабря. Часы работы с 12 до 22 часов на первом этаже СРК «Арена».

Просмотров:127 Организатором акции выступил благотворительный фонда «69 параллель». Благотворительная ярмарка изделий ручной работы «Подарошная» развернулась в СРК «Арена» 24 декабря и продлится до 30 декабря 2017 года. Свои работы на ярмарку представило более 50 норильских мастеров из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. На ярмарке можно увидеть и приобрести работы, выполненные в различных техниках: декупаж, валяние, вязание, фриволите, батик, бижутерия, свитдизайн, пряники, шокобоксы, скрапбукинг, игрушки и куклы, саше, мыловарение и многое другое.В Норильске такой ярмарочный марафон проходит впервые, и у горожан еще есть возможность обзавестись авторскими подарками на Новый год и оказать помощь благополучателю «69 параллели» Владу Якушеву помощь. У Влада аутизм, и он почти не умеет говорить. Но есть шанс, что после курса реабилитации речь ребенка значительно улучшится. Стоимость реабилитации 205 тысяч рублей. На сегодняшний день усилиями горожан и мастеров удалось собрать чуть больше ста тысяч рублей. Время еще есть и есть возможность оказать помощь своему маленькому земляку и одновременно порадовать эксклюзивной покупкой себя и своих близких.Благотворительная ярмарка «Подарошная» будет ждать всех желающих до 30 декабря. Часы работы с 12 до 22 часов на первом этаже СРК «Арена».