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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:43 Дружно елку нарядили…Сегодня в редакции рекламной газеты «зпПЛЮС» закончился прием работ на конкурс «Новогодний дружок»
18:39 Праздник в каждый дом. Волонтеры и сестры милосердия в преддверии Нового года посетили одиноких стариков
18:37 Норильские волонтеры «Комбината добра» и проекта «Память детства» поздравили девчонок и мальчишек из Дудинского детского дома с Новым годом
17:58 Осталось два дня до окончания благотворительной ярмарки «Подарошная», проводимой в Норильске. Всем, кто еще не успел сделать новогодние подарки, стоит поторопиться.
17:47 Мы в ответе за тех, кого приручили. В Норильске после завершения ремонта в здании приюта заработает «Школа доктора Айболита» от благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».
13:35 Вне времени! Выставка бывшего норильчанина, любителя и ценителя суровой северной природы, открывается сегодня в Норильске.
13:13 Активный отдых в новогодние каникулы. В праздничные дни на спортивных сооружениях Норильска для населения будет открыто массовое катание на коньках и прокат беговых лыж.
17:05 Победили первоклассница и студентка. Подведены итоги городского конкурса видеороликов к 65-летию Норильска.
16:56 Мальчики в большинстве. В Большом Норильске в последнее время девочек рождается на порядок меньше, чем представителей сильного пола.
16:01 Норильчанка вошла в сборную России по дзюдо. Оксана Паскарелова будет представлять нашу страну на международных соревнованиях.
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