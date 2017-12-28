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28 декабря 2017, 18:37



Норильские волонтеры «Комбината добра» и проекта «Память детства» поздравили девчонок и мальчишек из Дудинского детского дома с Новым годом

Одновременно интересным, полезным и познавательным стал мастер-класс по изготовлению из теста ёлочных игрушек и мыловарение. Собственноручно созданными елочными игрушками ребятня украсила новогоднюю елку, а мыло, которое они сделали своими руками упаковали в красивую подарочную упаковку и подарят друг другу в Новый год. Волонтеры и мастера объяснили начинающим творцам, что изготовление мыла и елочных игрушек может стать не только хобби, но и заработком, когда они выйдут из стен детского дома. Директор детского дома Юлия Шамрай поделилась своими впечатлениями от праздника и сказала, что очень здорово, что проект «Память детства» продолжает существовать. Этот фотопроект дает возможность обзавестись ребятишкам, оставшимся без попечения родителей, собственной фотолетописью своего детства и запечатлеть на годы прекрасные моменты жизни, а когда придет пора покидать стены детского дома захватить альбом с фотографиями во взрослую жизнь и продолжать верить в чудеса. «Замечательно, что волонтеры не забывают ребят и продолжают их навещать. - говорит Юлия. - Дети очень ждут этих встреч. Они буквально преображаются на глазах, становятся более живыми, общительными и творческими. Учат стихи и новогодние песенки, тщательно готовятся к встрече, чтобы достойно выступить перед гостями».

Просмотров:145 Команда из 20 человек: Дед Мороз и Снегурочка, а также их помощники провели для ребятишек весёлые праздничные эстафеты и мастер-классы, посвящённые приближающемуся Новому году. За активность, ловкость, сообразительность и хорошее настроение Дед Мороз и Снегурочка дарили мальчишкам и девчонкам подарки, проводили интересные викторины. А ещё профессиональный парикмахер преобразил ребят и сделал к праздникам красивые стрижки и прически.Одновременно интересным, полезным и познавательным стал мастер-класс по изготовлению из теста ёлочных игрушек и мыловарение. Собственноручно созданными елочными игрушками ребятня украсила новогоднюю елку, а мыло, которое они сделали своими руками упаковали в красивую подарочную упаковку и подарят друг другу в Новый год. Волонтеры и мастера объяснили начинающим творцам, что изготовление мыла и елочных игрушек может стать не только хобби, но и заработком, когда они выйдут из стен детского дома.Директор детского дома Юлия Шамрай поделилась своими впечатлениями от праздника и сказала, что очень здорово, что проект «Память детства» продолжает существовать. Этот фотопроект дает возможность обзавестись ребятишкам, оставшимся без попечения родителей, собственной фотолетописью своего детства и запечатлеть на годы прекрасные моменты жизни, а когда придет пора покидать стены детского дома захватить альбом с фотографиями во взрослую жизнь и продолжать верить в чудеса.«Замечательно, что волонтеры не забывают ребят и продолжают их навещать. - говорит Юлия. - Дети очень ждут этих встреч. Они буквально преображаются на глазах, становятся более живыми, общительными и творческими. Учат стихи и новогодние песенки, тщательно готовятся к встрече, чтобы достойно выступить перед гостями».