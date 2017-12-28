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28 декабря 2017, 18:39



Праздник в каждый дом. Волонтеры и сестры милосердия в преддверии Нового года посетили одиноких стариков

По словам руководителя центра Татьяны Ласточкиной, для подопечных центра милосердия сформировано более 40 подарков с продуктами питания, - 28 из них волонтеры в сопровождении Деда мороза и Снегурочки развезли по домам для немощных одиноких стариков, которые по несколько лет не выходят из дома. За доставленную радость пожилые люди со слезами на глазах благодарили добровольцев, собравших наборы с крупами и консервами; старики с умилением пели с волонтерами песни и рассматривали самодельные открытки, переданные ребятишками 4-й гимназии. Еще 12 коробок с продуктами питания и сладкими подарками сестры сформировали и раздали матерям-одиночкам, которые находятся под опекой центра. В дополнение к коробкам с едой в эти семьи «отправятся» детские игрушки, а также необходимые им памперсы и молочные смеси. В рамках добровольческой инициативы «Добрая елка» за несколько дней центру милосердия удалось подготовить 64 набора для малышей и подростков детского дома «Ромашка» (Дудинка). Туда накануне Рождества традиционно ездят сестры милосердия, чтобы поздравить дудинских сирот с праздником. Активное участие в этой акции как всегда приняли работники норильского родильного дома, - в этом году они «закрыли» 50 процентов пожеланий и просьб «ромашковцев». 12 сформированных сладких наборов, с елочными веточками и открытками от детей 4-й гимназии сестры центра отвезут накануне Нового года в отделение хосписа оганерской больницы. Еще 20 подарков предназначены для детей из приюта, который находится в комплексном социальном центре в Талнахе, - там рождественский утренник пройдет 6 января, в сочельник.

Просмотров:129 Центр милосердия города Норильска подводит итоги акции «Дари радость на Рождество». В этом году к ней присоединились еще четыре благотворительные акции: «Монетка», «Чистая елка», «Продовольственная елка» и «Добрая елка».По словам руководителя центра Татьяны Ласточкиной, для подопечных центра милосердия сформировано более 40 подарков с продуктами питания, - 28 из них волонтеры в сопровождении Деда мороза и Снегурочки развезли по домам для немощных одиноких стариков, которые по несколько лет не выходят из дома. За доставленную радость пожилые люди со слезами на глазах благодарили добровольцев, собравших наборы с крупами и консервами; старики с умилением пели с волонтерами песни и рассматривали самодельные открытки, переданные ребятишками 4-й гимназии.Еще 12 коробок с продуктами питания и сладкими подарками сестры сформировали и раздали матерям-одиночкам, которые находятся под опекой центра. В дополнение к коробкам с едой в эти семьи «отправятся» детские игрушки, а также необходимые им памперсы и молочные смеси.В рамках добровольческой инициативы «Добрая елка» за несколько дней центру милосердия удалось подготовить 64 набора для малышей и подростков детского дома «Ромашка» (Дудинка). Туда накануне Рождества традиционно ездят сестры милосердия, чтобы поздравить дудинских сирот с праздником. Активное участие в этой акции как всегда приняли работники норильского родильного дома, - в этом году они «закрыли» 50 процентов пожеланий и просьб «ромашковцев».12 сформированных сладких наборов, с елочными веточками и открытками от детей 4-й гимназии сестры центра отвезут накануне Нового года в отделение хосписа оганерской больницы. Еще 20 подарков предназначены для детей из приюта, который находится в комплексном социальном центре в Талнахе, - там рождественский утренник пройдет 6 января, в сочельник.