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28 декабря 2017, 18:43



Дружно елку нарядили…Сегодня в редакции рекламной газеты «зпПЛЮС» закончился прием работ на конкурс «Новогодний дружок»

За 18 дней конкурса, который стартовал 12 декабря на сайте gazetazp.ru разместили свои шедевры больше двухсот ребятишек, а их творения в сумме набрали почти 15 тысяч «лайков». Онлайн голосование продлится до 10 января 2018 года. Победителей ждут дипломы и сладкие сувениры. Остальные подробности в положении на странице конкурса. К сотрудничеству приглашаются предприниматели, желающие порадовать ребятишек подарками в обмен на рекламу.

Просмотров:120 Рукотворные шарики, веселые собачки, снежинки, ангелочки, бусы из цветной бумаги выполненные руками детсадовцев и школьников – украсили корпоративную елку в редакции газеты. Конкурс продолжится в онлайн режиме на сайте «Заполярной правды». До 9 января можно также самостоятельно загружать фотографии своих поделок через личный кабинет, пройдя процедуру регистрации.За 18 дней конкурса, который стартовал 12 декабря на сайте gazetazp.ru разместили свои шедевры больше двухсот ребятишек, а их творения в сумме набрали почти 15 тысяч «лайков».Онлайн голосование продлится до 10 января 2018 года. Победителей ждут дипломы и сладкие сувениры. Остальные подробности в положении на странице конкурса. К сотрудничеству приглашаются предприниматели, желающие порадовать ребятишек подарками в обмен на рекламу.