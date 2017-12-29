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29 декабря 2017, 11:41



Норильские полицейские обеспечат общественный порядок в городе в новогодние праздники

С 25-го декабря 2017 года по 9 января 2018 года под постоянным наблюдением полицейских находятся места массового пребывания граждан и праздничные сооружения: ледовые городки и елочные комплексы. В местах проведения праздничных мероприятий в Городском центре культуры и драматическом театре в целях антитеррористической защищенности организован пропускной режим с использованием средств металлообнаружения. На особом контроле находится проведение профилактической работы с состоящими на учете несовершеннолетними и их родителями, с лицами, состоящими под административным надзором. По месту жительства последних организованы проверки с целью недопущения ими противоправных действий и соблюдения установленных судом ограничений и обязанностей. Проводятся мероприятия по пресечению правонарушений в сфере незаконной торговли и по другим направлениям. До 9 часов утра 9 января на усиленном варианте несения службы находятся и сотрудники ГИБДД. Во время новогодних каникул во избежание трагических происшествий с участием детей-пассажиров инспекторы ДПС будут останавливать водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Практически ежедневно в течение праздничных дней будут проходить оперативно-профилактические мероприятия, в том числе с тотальной проверкой на состояние опьянения. Отдельное внимание будет уделено транспорту на межрайонных направлениях, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники полиции напоминают жителям Норильска, что принимаемые меры направлены на обеспечение охраны общественного порядка, выявление и предотвращение правонарушений и преступных посягательств в отношении граждан.

Просмотров:85 Во время проведения новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий задействованы почти 150 сотрудников Отдела МВД по г. Норильску, а также представители Росгвардии, частных охранных организаций и казаки Енисейского войскового казачьего общества из добровольной народной дружины.С 25-го декабря 2017 года по 9 января 2018 года под постоянным наблюдением полицейских находятся места массового пребывания граждан и праздничные сооружения: ледовые городки и елочные комплексы. В местах проведения праздничных мероприятий в Городском центре культуры и драматическом театре в целях антитеррористической защищенности организован пропускной режим с использованием средств металлообнаружения.На особом контроле находится проведение профилактической работы с состоящими на учете несовершеннолетними и их родителями, с лицами, состоящими под административным надзором. По месту жительства последних организованы проверки с целью недопущения ими противоправных действий и соблюдения установленных судом ограничений и обязанностей. Проводятся мероприятия по пресечению правонарушений в сфере незаконной торговли и по другим направлениям.До 9 часов утра 9 января на усиленном варианте несения службы находятся и сотрудники ГИБДД. Во время новогодних каникул во избежание трагических происшествий с участием детей-пассажиров инспекторы ДПС будут останавливать водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Практически ежедневно в течение праздничных дней будут проходить оперативно-профилактические мероприятия, в том числе с тотальной проверкой на состояние опьянения. Отдельное внимание будет уделено транспорту на межрайонных направлениях, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники полиции напоминают жителям Норильска, что принимаемые меры направлены на обеспечение охраны общественного порядка, выявление и предотвращение правонарушений и преступных посягательств в отношении граждан.