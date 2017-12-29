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29 декабря 2017, 11:49



Завершился I тур городского конкурса на лучшую песню о Норильске «Мой любимый город», посвященного 65-летию города

«Песня о Норильске» - коллектив авторов Олег Марчук, Александр Корнуков, Светлана Крушинская, Александр Кирпичников; «Мой город, моя мастерская» - автор Владимир Иванов; «Любимый город» - автор Елена Нихотина; «Норильск» - автор Валентина Божко; «Про Норильск» - автор Андрей Павлов. II тур пройдет в феврале 2018 года. Авторам предстоит исполнить произведения самостоятельно либо привлечь к исполнению солистов или различные коллективы (хоровые, вокальные, инструментальные). О месте и времени проведения II тура конкурса будет сообщено дополнительно. Конкурс на лучшую песню о городе «Мой любимый Норильск» учрежден Управлением по делам культуры и искусства Администрации города Норильска и проводится с целью создания произведения, раскрывающего тему любви к родному городу, его географической уникальности и главном богатстве города – людях, сообщили в управлении по делам культуры и искусства администрации города Норильска.

Просмотров:83 На конкурс было подано 22 произведения. По результатам голосования жюри отобрало пять лучших песен. Во II тур прошли:«Песня о Норильске» - коллектив авторов Олег Марчук, Александр Корнуков, Светлана Крушинская, Александр Кирпичников;«Мой город, моя мастерская» - автор Владимир Иванов;«Любимый город» - автор Елена Нихотина;«Норильск» - автор Валентина Божко;«Про Норильск» - автор Андрей Павлов.II тур пройдет в феврале 2018 года. Авторам предстоит исполнить произведения самостоятельно либо привлечь к исполнению солистов или различные коллективы (хоровые, вокальные, инструментальные). О месте и времени проведения II тура конкурса будет сообщено дополнительно.Конкурс на лучшую песню о городе «Мой любимый Норильск» учрежден Управлением по делам культуры и искусства Администрации города Норильска и проводится с целью создания произведения, раскрывающего тему любви к родному городу, его географической уникальности и главном богатстве города – людях, сообщили в управлении по делам культуры и искусства администрации города Норильска.