Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 декабря 2017, 12:12



Норильчан ждут активные новогодние каникулы. Культурные и спортивные мероприятия подготовлены во всех районах города

4, 5, 6 и 8 января для участия в экологическом занятии «Танцуй, Тундра!» МВК «Музей Норильска» приглашает малышей и школьников. С 4 по 6 января в Художественной галерее откроется творческая мастерская по изготовлению рождественской открытки «Праздник своими руками». 5 января в публичной библиотеке пройдет акция «День хобби». Творческая программа ориентирована на детей и их родителей. Участники мастер-класса создадут елочные игрушки, смастерят фигуры в технике паперкрафта, сделают сказочных снеговиков и нарисуют любимых литературных персонажей. Фотозона, уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу. Завершится «День хобби» премьерой новогоднего семейного спектакля «Не проспите Новый год!», подготовленного театральной студией «Красная Строка». 6 января в детской библиотеке им. Саши Петряева запланированы фольклорные посиделки «Рождественское конфетти». Гости мероприятия вспомнят зимние и рождественские литературные произведения, отгадают «вкусные» загадки, поделятся семейными оригинальными рецептами праздничного стола и примут участие в веселых конкурсах. В талнахском филиале музея 5 января пройдет новогодние занятие «В гостях у Снежной Королевы». К участию приглашаются организованные группы от 10 человек. Занятие проходит в трёх вариантах, для детей возраста 3+, 7+, 10+. В КДЦ им. Высоцкого 8 января перед каждым сеансом пройдёт интерактив по случаю Дня детского кино. Аниматоры в сказочных костюмах встретят зрителей в фойе 2-го этажа. Герои проведут с детьми викторину по сказкам и мультфильмам, игру «Моментальный театр», в которой актерами станут сами юные зрители. Самые активные участники получат призы и подарки. 8 января в Талнахской городской библиотеке состоится акция «Старинные гадания на новый лад». В Кайеркане 4 января в библиотеке №1 пройдет каникулярная игротека «Наши веселые, зимние…». Специалисты проведут игры на тему любимых сказок из новогодних новинок. Там же с 8 по 10 января запланировано мероприятие «Наступает Рождество – зимних сказок торжество!». Библиотекари, как знатоки детской литературы и эксперты в любых детских «почему», прочитают вслух добрые «зимние» книги. Гости узнают много нового, обсудят прочитанное, помечтают и продлят ощущение новогодней сказки. С 3 по 5 января в Доме физической культуры состоится Рождественский Кубок по мини-футболу среди юношей 2008–2009 года рождения. На базе крытого катка «Льдинка» 6 января с 9 до 14 часов будет проходить Первенство города Норильска по хоккею «Золотая шайба». В спортивном комплексе «Кайеркан» 6 января состоятся Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу» КРОО «Ассоциация футбола и мини-футбола Таймыра». Начало в 10 часов. В этот же день в конференц-зале стадиона «Заполярник» пройдет блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи», в котором могут принять участие все желающие. 7 января в спортивном комплексе «Кайеркан» состоится первенство Норильска по мини-футболу сезона 2017–2018 годов. 8 января в спортивном комплексе «Талнах» пройдут Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школе» (регион Заполярье), городской этап 2018 года среди юношей 2006–2007 года рождения. В доме спорта «БОКМО» состоится турнир памяти футболистов по мини-футболу, в котором примут участие сильнейшие команды Норильска. С 8 по 31 января в спортивном зале стадиона «Заполярник» будут проходить соревнования в рамках открытого первенства ДЮСШ №1 по волейболу среди юношей 2000–2002 года рождения. В праздничные дни в спортивных сооружениях Норильска будет организовано массовое катание на коньках и прокат беговых лыж: с 3 января на стадионе «Заполярник» – с 15:00 до 21:00, на крытом катке «Умка» в районе Талнах – с 14:00 до 22:30, на лыжной базе «Оль-Гуль» – с 12:00 до 19:00; с 4 января – на ледовой арене Дворца спорта «Арктика» – с 18:00 до 21:15, на крытом катке «Льдинка» – с 15:00 до 18:00, в ледовом Дворце спорта район Кайеркан – с 19:30 до 21:00.

Просмотров:184 Со 2 по 7 января в ГЦК пройдут представления для детей «Новогодняя головоломка».4, 5, 6 и 8 января для участия в экологическом занятии «Танцуй, Тундра!» МВК «Музей Норильска» приглашает малышей и школьников.С 4 по 6 января в Художественной галерее откроется творческая мастерская по изготовлению рождественской открытки «Праздник своими руками».5 января в публичной библиотеке пройдет акция «День хобби». Творческая программа ориентирована на детей и их родителей. Участники мастер-класса создадут елочные игрушки, смастерят фигуры в технике паперкрафта, сделают сказочных снеговиков и нарисуют любимых литературных персонажей. Фотозона, уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу. Завершится «День хобби» премьерой новогоднего семейного спектакля «Не проспите Новый год!», подготовленного театральной студией «Красная Строка».6 января в детской библиотеке им. Саши Петряева запланированы фольклорные посиделки «Рождественское конфетти». Гости мероприятия вспомнят зимние и рождественские литературные произведения, отгадают «вкусные» загадки, поделятся семейными оригинальными рецептами праздничного стола и примут участие в веселых конкурсах.В талнахском филиале музея 5 января пройдет новогодние занятие «В гостях у Снежной Королевы». К участию приглашаются организованные группы от 10 человек. Занятие проходит в трёх вариантах, для детей возраста 3+, 7+, 10+.В КДЦ им. Высоцкого 8 января перед каждым сеансом пройдёт интерактив по случаю Дня детского кино. Аниматоры в сказочных костюмах встретят зрителей в фойе 2-го этажа. Герои проведут с детьми викторину по сказкам и мультфильмам, игру «Моментальный театр», в которой актерами станут сами юные зрители. Самые активные участники получат призы и подарки.8 января в Талнахской городской библиотеке состоится акция «Старинные гадания на новый лад».В Кайеркане 4 января в библиотеке №1 пройдет каникулярная игротека «Наши веселые, зимние…». Специалисты проведут игры на тему любимых сказок из новогодних новинок. Там же с 8 по 10 января запланировано мероприятие «Наступает Рождество – зимних сказок торжество!». Библиотекари, как знатоки детской литературы и эксперты в любых детских «почему», прочитают вслух добрые «зимние» книги. Гости узнают много нового, обсудят прочитанное, помечтают и продлят ощущение новогодней сказки.С 3 по 5 января в Доме физической культуры состоится Рождественский Кубок по мини-футболу среди юношей 2008–2009 года рождения.На базе крытого катка «Льдинка» 6 января с 9 до 14 часов будет проходить Первенство города Норильска по хоккею «Золотая шайба».В спортивном комплексе «Кайеркан» 6 января состоятся Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школу» КРОО «Ассоциация футбола и мини-футбола Таймыра». Начало в 10 часов. В этот же день в конференц-зале стадиона «Заполярник» пройдет блицтурнир по шашкам «Рождественские встречи», в котором могут принять участие все желающие.7 января в спортивном комплексе «Кайеркан» состоится первенство Норильска по мини-футболу сезона 2017–2018 годов.8 января в спортивном комплексе «Талнах» пройдут Всероссийские соревнования «Мини-футбол в школе» (регион Заполярье), городской этап 2018 года среди юношей 2006–2007 года рождения. В доме спорта «БОКМО» состоится турнир памяти футболистов по мини-футболу, в котором примут участие сильнейшие команды Норильска.С 8 по 31 января в спортивном зале стадиона «Заполярник» будут проходить соревнования в рамках открытого первенства ДЮСШ №1 по волейболу среди юношей 2000–2002 года рождения.В праздничные дни в спортивных сооружениях Норильска будет организовано массовое катание на коньках и прокат беговых лыж: с 3 января на стадионе «Заполярник» – с 15:00 до 21:00, на крытом катке «Умка» в районе Талнах – с 14:00 до 22:30, на лыжной базе «Оль-Гуль» – с 12:00 до 19:00; с 4 января – на ледовой арене Дворца спорта «Арктика» – с 18:00 до 21:15, на крытом катке «Льдинка» – с 15:00 до 18:00, в ледовом Дворце спорта район Кайеркан – с 19:30 до 21:00.