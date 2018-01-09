Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 января 2018, 10:38



Житель Норильска может лишиться свободы за кражу кабеля.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 30-летний местный житель. Как выяснили полицейские, постоянной работы злоумышленник не имел, подрабатывая случайными заработками. В промышленной зоне Норильска подозреваемый заметил свисающий с опоры линии электропередач силовой кабель. Имея в распоряжении грузовой автомобиль своего знакомого, мужчина закрепил отрезок кабеля к кузову и совершил его срыв, повалив при этом опору линии электропередач. Сорванный кабель злоумышленник вывез за город, где разделил на куски и подготовил к сдаче в пункт приема лома цветного металла. В итоге не добравшись до металлоприемки, он продал порядка 200 килограммов полученной из кабеля меди ранее незнакомому мужчине. Злоумышленник был задержан оперативниками и дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Расследование дела завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщили сегодня в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:197 С заявлением о хищении 45 метров электрического кабеля с опоры линии электропередач в дежурную часть полиции обратился представитель одного из предприятий Норильска.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 30-летний местный житель.Как выяснили полицейские, постоянной работы злоумышленник не имел, подрабатывая случайными заработками. В промышленной зоне Норильска подозреваемый заметил свисающий с опоры линии электропередач силовой кабель. Имея в распоряжении грузовой автомобиль своего знакомого, мужчина закрепил отрезок кабеля к кузову и совершил его срыв, повалив при этом опору линии электропередач. Сорванный кабель злоумышленник вывез за город, где разделил на куски и подготовил к сдаче в пункт приема лома цветного металла. В итоге не добравшись до металлоприемки, он продал порядка 200 килограммов полученной из кабеля меди ранее незнакомому мужчине.Злоумышленник был задержан оперативниками и дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Расследование дела завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщили сегодня в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.