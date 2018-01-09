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9 января 2018, 10:49



После ссоры с приятелем житель Норильска решил отомстить и поджег автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался 33-летний ранее не имевший проблем с законом знакомый потерпевшего. Как выяснили полицейские, в ночное время мужчина целенаправленно проник в салон автомобиля и поджег чехол водительского сиденья, однако задымление вовремя заметили соседи и вызвали специализированные службы. Подоспевший на вызов наряд патрульно-постовой службы полиции потушил возгорание до прибытия пожарного расчета. После этого полицейские разбудили хозяина транспортного средства, и пока мужчина давал показания в отделе полиции, злоумышленник вернулся и вновь поджег автомобиль. В этот раз тушить пламя пришлось уже пожарным. Ущерб от возгорания был оценен на сумму свыше 100 тысяч рублей. Злоумышленник же объяснил свой поступок личной обидой к владельцу транспортного средства. Оказалось, мужчины были в дружеских отношениях, но после произошедшего между ними словесного конфликта, подозреваемый решил выместить свою злость на имуществе приятеля. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Окончательное решение по делу примет суд, куда в настоящее время направлены материалы дела, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:239 В дежурную часть полиции обратился 36-летний житель района Кайеркан, который сообщил о поджоге его микроавтобуса отечественного производства, припаркованного у дома.Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался 33-летний ранее не имевший проблем с законом знакомый потерпевшего.Как выяснили полицейские, в ночное время мужчина целенаправленно проник в салон автомобиля и поджег чехол водительского сиденья, однако задымление вовремя заметили соседи и вызвали специализированные службы. Подоспевший на вызов наряд патрульно-постовой службы полиции потушил возгорание до прибытия пожарного расчета. После этого полицейские разбудили хозяина транспортного средства, и пока мужчина давал показания в отделе полиции, злоумышленник вернулся и вновь поджег автомобиль. В этот раз тушить пламя пришлось уже пожарным. Ущерб от возгорания был оценен на сумму свыше 100 тысяч рублей.Злоумышленник же объяснил свой поступок личной обидой к владельцу транспортного средства. Оказалось, мужчины были в дружеских отношениях, но после произошедшего между ними словесного конфликта, подозреваемый решил выместить свою злость на имуществе приятеля.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Окончательное решение по делу примет суд, куда в настоящее время направлены материалы дела, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.