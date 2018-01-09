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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:00 Норильск на новогодних каникулах завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись с очисткой дворов
17:42 В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка «Волшебный сундук!».
17:25 С 7 до 19 января у православных христиан длятся Святки. Норильские сестры милосердия посетили детский дом в Дудинке.
17:24 Маленький норильчанин Влад Якушев проходит очередной курс реабилитации. Деньги на дорогостоящее лечение собрали жители Норильска в ходе благотворительной ярмарки «Подарошная».
17:05 Рождество Христово православные христиане Большого Норильска отметили сразу в нескольких храмах города, в том числе в храме Святителя Луки и даже в часовне, что находится при ОИК-30.
14:13 За первую неделю января инспекторы ГИБДД выявили на дорогах Норильска около 500 нарушений.
14:09 Две миниатюрные девочки и один крупный мальчик - родильный дом Норильска «собирает» новогодний «урожай».
13:56 Вызовов меньше, но проблем больше. Работу норильской станции скорой помощи в новогодние праздники осложняли обильные снегопады и пурга.
12:58 Все на мини-футбол! Сегодня вечером МФК «Норильский никель» проведет первую в этом году игру.
12:55 150 полицейских охраняли порядок в Норильске в новогодние праздники. Во время праздничных мероприятий нарушений правопорядка в городе не допущено.
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