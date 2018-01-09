Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 января 2018, 11:01



Следующие длинные выходные ждут норильчан в феврале.

Календарь праздников Минтруда утвердило в сентябре прошлого года. Согласно документу, в феврале отдыхать будем с 23 по 25 число. Международный женский день можно будет отмечать четыре дня - с 8 по 11 марта. Столько же выходных будет и на первомай - с 29 апреля по 2 мая. Здесь стоит отметить, что выходные дни 6 и 7 января перенесутся на 9 марта и 2 мая. А вот день Победы выпадает на среду, так что праздновать его будем всего один день. Еще по три выходных дня ждут россиян в июне - с 10 по 12 число и в ноябре - с 3 по 5. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Просмотров:211 Сегодня у большинства горожан первый рабочий день в наступившем 2018 году. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 23 по 25 февраля включительно.Календарь праздников Минтруда утвердило в сентябре прошлого года. Согласно документу, в феврале отдыхать будем с 23 по 25 число. Международный женский день можно будет отмечать четыре дня - с 8 по 11 марта. Столько же выходных будет и на первомай - с 29 апреля по 2 мая. Здесь стоит отметить, что выходные дни 6 и 7 января перенесутся на 9 марта и 2 мая.А вот день Победы выпадает на среду, так что праздновать его будем всего один день.Еще по три выходных дня ждут россиян в июне - с 10 по 12 число и в ноябре - с 3 по 5.Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.