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9 января 2018, 12:07



Ждем морозов! За восемь праздничных дней в Норильске выпало больше месячной нормы осадков.



Просмотров:196 При норме в 28,7 мм зарегистрировано 34,6 мм, отмечают синоптики. Это необычно для января, говорят специалисты, - обычно новогодние праздники запоминаются серьезным морозом. В этот же Новый год максимальная температура достигала отметки в -5 градусов Цельсия. Впрочем, морозы не заставят себя долго ждать. Уже завтра начнется серьезное похолодание, вплоть до -40 -45 градусов мороза. Такая погода сохранится как минимум до 15 января.