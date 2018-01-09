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9 января 2018, 12:21



Почти 120 тысяч тонн снега вывезли с норильских дорог за 10 праздничных дней (с 30 декабря).

За новогодние дни дороги Центрального района освободили от 73,9 тыс. т снега, Талнаха - от 25,1 тыс. т, Кайеркана - от 19,8 тыс. т. На дороги Большого Норильска выходило до 80 единиц техники, в том числе дополнительная самосвальная. «Погода оставляла желать лучшего и требовала срочной очистки дорог для пропуска автотранспорта, в том числе автобусов из Кайеркана после нескольких дней отправления колоннами. Хуже ситуация была только в 2008 году, в феврале, когда закрывали дорогу и в Талнах. Но и сейчас было трудно - техники никогда не бывает много, но все же справились. Сейчас продолжаем вывозить снег с дорог», - отмечает Александр Аношкин, и. о. начальника "Автодора".

Просмотров:193 118,8 тысячи тонн снега – такова статистика, приводимая специалистами дорожных служб. Это 67% объема снега, вывезенного за весь декабрь. Напомним, за крайний месяц 2017 года вывезли 175 тысяч тонн.За новогодние дни дороги Центрального района освободили от 73,9 тыс. т снега, Талнаха - от 25,1 тыс. т, Кайеркана - от 19,8 тыс. т. На дороги Большого Норильска выходило до 80 единиц техники, в том числе дополнительная самосвальная.«Погода оставляла желать лучшего и требовала срочной очистки дорог для пропуска автотранспорта, в том числе автобусов из Кайеркана после нескольких дней отправления колоннами. Хуже ситуация была только в 2008 году, в феврале, когда закрывали дорогу и в Талнах. Но и сейчас было трудно - техники никогда не бывает много, но все же справились. Сейчас продолжаем вывозить снег с дорог», - отмечает Александр Аношкин, и. о. начальника "Автодора".