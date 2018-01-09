Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 января 2018, 12:52



Новогодние салюты прошли без происшествий. Пожнадзор Норильска подвел итоги новогодних праздников.

А вот балок в Оганере сгорел полностью, к счастью, техники в нем не было, так что ущерб владельцу нанесен только потерей самого строения. Не повезло владельцам трех автомобилей. Загораниями отметились легковые машины марок «Рено» и «Хёндай», а также грузовой КамАЗ. Скорее всего подвела электропроводка. Водитель большегруза вышел на пару минут в диспетчерскую, в этот момент и произошло возгорание в кабине. Что особенно порадовало и пожарных, и горожан, так это безаварийное использование пиротехники в праздничные дни. Салюты в этом году были, как никогда, долгими и яркими по всем районам города. Этому способствовала большая профилактическая работа, которую провел Пожнадзор перед праздниками. Специалисты службы провели инструктажи и с горожанами, посещая жилые дома и в организациях. Кроме того, служба ежегодно в преддверии праздника проводит проверку торговых точек, реализующих пиротехнику. Как отметил Станислав Леонтенко, замечаний к ним в последнее время нет. Продукция же нелегалов не пользуется спросом у самих горожан. Норильчане предпочитают покупать петарды у проверенных поставщиков.

Просмотров:170 За период с 31 декабря по 8 января в Большом Норильске зарегистрировано пять пожаров. Из них одно возгорание произошло в гостинке в Кайеркане. Как отметил дознаватель пожарного надзора Норильска Станислав Леонтенко, комната была пустующая, и в ней частенько собирались асоциальные лица. Возгорание было на небольшой площади - в комнате горел мусор, никто при пожаре не пострадал.А вот балок в Оганере сгорел полностью, к счастью, техники в нем не было, так что ущерб владельцу нанесен только потерей самого строения.Не повезло владельцам трех автомобилей. Загораниями отметились легковые машины марок «Рено» и «Хёндай», а также грузовой КамАЗ. Скорее всего подвела электропроводка. Водитель большегруза вышел на пару минут в диспетчерскую, в этот момент и произошло возгорание в кабине.Что особенно порадовало и пожарных, и горожан, так это безаварийное использование пиротехники в праздничные дни. Салюты в этом году были, как никогда, долгими и яркими по всем районам города. Этому способствовала большая профилактическая работа, которую провел Пожнадзор перед праздниками. Специалисты службы провели инструктажи и с горожанами, посещая жилые дома и в организациях. Кроме того, служба ежегодно в преддверии праздника проводит проверку торговых точек, реализующих пиротехнику. Как отметил Станислав Леонтенко, замечаний к ним в последнее время нет. Продукция же нелегалов не пользуется спросом у самих горожан. Норильчане предпочитают покупать петарды у проверенных поставщиков.