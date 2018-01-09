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9 января 2018, 12:55



150 полицейских охраняли порядок в Норильске в новогодние праздники. Во время праздничных мероприятий нарушений правопорядка в городе не допущено.

Количество норильчан на городских елках и городках в ночь встречи Нового года оценивается правоохранителями в две тысячи, порядка 2,5 тысячи жителей Норильска посетили религиозные мероприятия в Рождество. Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка при проведении массовых мероприятий допущено не было, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В дежурные части отдела МВД России по г. Норильску за восемь дней января поступило 826 заявлений и сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 29 материалов, содержащих признаки состава преступлений. Среди них 12 краж, 2 грабежа, пять фактов незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 22 преступления, а также шесть преступлений из ранее совершенных. Кроме того, сотрудники отдела МВД обслужили 114 семейных вызовов, за время праздников составлено 282 протокола об административных правонарушениях, в том числе: 68 – за появление в состоянии опьянения в общественных местах, 19 - за распитие спиртных напитков в запрещенных законом местах и 18 - за мелкое хулиганство.

Просмотров:167 Сотрудники отдела МВД России по г. Норильску в течение праздничных выходных несли службу в усиленном варианте. На охране порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий в районах города было задействовано почти 150 сотрудников полиции. Содействие стражам порядка оказывали представители казачества и добровольной народной дружины.Количество норильчан на городских елках и городках в ночь встречи Нового года оценивается правоохранителями в две тысячи, порядка 2,5 тысячи жителей Норильска посетили религиозные мероприятия в Рождество. Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка при проведении массовых мероприятий допущено не было, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В дежурные части отдела МВД России по г. Норильску за восемь дней января поступило 826 заявлений и сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 29 материалов, содержащих признаки состава преступлений. Среди них 12 краж, 2 грабежа, пять фактов незаконного оборота наркотиков. Раскрыто 22 преступления, а также шесть преступлений из ранее совершенных.Кроме того, сотрудники отдела МВД обслужили 114 семейных вызовов, за время праздников составлено 282 протокола об административных правонарушениях, в том числе: 68 – за появление в состоянии опьянения в общественных местах, 19 - за распитие спиртных напитков в запрещенных законом местах и 18 - за мелкое хулиганство.