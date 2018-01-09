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9 января 2018, 12:58



Все на мини-футбол! Сегодня вечером МФК «Норильский никель» проведет первую в этом году игру.

Кроме того, болельщикам будет доступна прямая трансляция матча на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Отметим, что сейчас у «Норникеля» 23 очка и шестое место в турнирной таблице. У «Автодора» десять очков и десятая позиция.

Просмотров:150 В рамках двухматчевого противостояния 11-го тура норильчанам предстоит помериться силами с дебютантом Суперлиги МФК «Автодор» из Смоленска. Первая игра состоится сегодня, 9 января, вторая – завтра. Оба поединка пройдут во Дворце спорта «Арктика», начало в 19.00.Кроме того, болельщикам будет доступна прямая трансляция матча на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Отметим, что сейчас у «Норникеля» 23 очка и шестое место в турнирной таблице. У «Автодора» десять очков и десятая позиция.