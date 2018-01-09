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9 января 2018, 13:56

Вызовов меньше, но проблем больше. Работу норильской станции скорой помощи в новогодние праздники осложняли обильные снегопады и пурга.


За новогодние каникулы служба скорой помощи приняла 1942 вызова. Это меньше, чем в прошлогодние новогодние праздники, тогда было 2134 вызова. Это притом что нынешние выходные били на один день длиннее.
Из резонансных случаев заместитель главного врача норильской станции скорой помощи Игорь Хмара отметил два выезда по случаям суицида. В одном из них повесился молодой человек, во втором – счеты с жизнью свел мужчина в возрасте. Было также несколько ножевых ранений, но все, к счастью, нетяжелые, пострадавших доставили в городскую больницу. Всего по вызовам на бытовые травмы скорая выезжала 149 раз (за прошлогодние праздники таких случаев было 166).
Меньше в этом году было алкогольных отравлений. Не было ни одного пострадавшего в пожарах (в прошлом году в пяти пожарах было пять пострадавших) и ни одного в ДТП (в 2017-м было четверо пострадавших).
Вместе с тем выезжать на вызовы в этом году было намного сложнее – из-за обильных снегопадов во дворах образовались огромные сугробы, преодолеть которые кареты скорой помощи были не в силах. Зачастую доставлять пострадавших на носилках до машины приходилось на довольно длительные расстояния, рассказал замест Игорь Хмара.
Особенно не повезло кайерканцам. Из-за метели дорога для легкового транспорта была закрыта и доставлять заболевших горожан в Центральный район приходилось на тепловозах – помогала Норильская железная дорога. В отдельных случаях, когда человек был в тяжелом состоянии и железнодорожники отказывались принимать его для перевозки, помогала спецтехникой служба МЧС. На машинах повышенной проходимости больных доставляли от Кайеркана до поста Купец, где их уже поджидали машины скорой помощи.
Создавали проблемы снегопады в первые праздничные дни и на подстанциях скорой помощи. Ворота гаражей основательно засыпало снегом. Только 1 января на помощь пришли снегоуборщики «Илан-Норильск». А до этих пор медикам приходилось самим убирать сугробы лопатами.

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