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9 января 2018, 14:09



Две миниатюрные девочки и один крупный мальчик - родильный дом Норильска «собирает» новогодний «урожай».

В декабре 2017-го роды в норильском роддоме приняли у 228 женщин. Трое из них родили двойни. В итоге за уходящий месяц прошлого года численность населения города Норильска пополнили 129 мальчиков и 102 маленькие принцессы. Для сравнения: в 2016 году в декабре было зафиксировано 183 случая родов, за последний месяц 2015 года - 216. Всего же за 2017 год по данным статистики в городе родился 2591 ребенок, - из них 1378 мальчиков и 1213 девочек. Напомним, в 2016-м ребятишек родилось немного больше - 2617: 1328 мальчиков и 1289 девочек. Тенденция, когда мальчишек рождается больше, чем девочек, нарушилась в первую же ночь и в первый день нового года. Кстати, в роддоме есть такая примета: год будет удачным, если первой в новогоднюю ночь родится девочка. Так оно и подучилось. Первые роды 1 января зафиксированы в 1.25 - они были преждевременными, но благополучными. Родилась малышка весом 2180 граммов. Второй ребенок года - тоже девочка, она родилась в 8 утра, ее вес 2800 граммов. Третьим 1 января на свет появился 4-килограммовый богатырь в 11.50 дня.

Просмотров:182 За восемь последних дней 2017 года на свет появились 46 детей - из них 26 мальчиков и 20 девочек, за 8 дней 2018-го - уже 50 детей (18 мальчиков и 32 девочки).В декабре 2017-го роды в норильском роддоме приняли у 228 женщин. Трое из них родили двойни. В итоге за уходящий месяц прошлого года численность населения города Норильска пополнили 129 мальчиков и 102 маленькие принцессы. Для сравнения: в 2016 году в декабре было зафиксировано 183 случая родов, за последний месяц 2015 года - 216. Всего же за 2017 год по данным статистики в городе родился 2591 ребенок, - из них 1378 мальчиков и 1213 девочек. Напомним, в 2016-м ребятишек родилось немного больше - 2617: 1328 мальчиков и 1289 девочек.Тенденция, когда мальчишек рождается больше, чем девочек, нарушилась в первую же ночь и в первый день нового года. Кстати, в роддоме есть такая примета: год будет удачным, если первой в новогоднюю ночь родится девочка. Так оно и подучилось.Первые роды 1 января зафиксированы в 1.25 - они были преждевременными, но благополучными. Родилась малышка весом 2180 граммов. Второй ребенок года - тоже девочка, она родилась в 8 утра, ее вес 2800 граммов. Третьим 1 января на свет появился 4-килограммовый богатырь в 11.50 дня.