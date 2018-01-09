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9 января 2018, 14:13



За первую неделю января инспекторы ГИБДД выявили на дорогах Норильска около 500 нарушений.

За первую неделю 2018 года норильские госавтоинспекторы составили 497 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, в двух случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, в отношении одного автовладельца возбуждено уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде. Шесть административных материалов инспекторами ДПС составлено за превышение установленной скорости, за управление без прав задержано 12 автовладельцев, 17 автовладельцев привлечены к ответственности за то, что не уступили дорогу пешеходам, 22 водителя оштрафованы за нарушение правил перевозки детей, более 100 водителей привлечено к ответственности за нарушение пользования ремнями безопасности. В отношении пеших участников дорожного движения составлено 28 административных протоколов.

Просмотров:167 За новогодние выходные дни на дорогах Норильска зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.За первую неделю 2018 года норильские госавтоинспекторы составили 497 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, в двух случаях водители управляли транспортом в состоянии опьянения, в отношении одного автовладельца возбуждено уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде. Шесть административных материалов инспекторами ДПС составлено за превышение установленной скорости, за управление без прав задержано 12 автовладельцев, 17 автовладельцев привлечены к ответственности за то, что не уступили дорогу пешеходам, 22 водителя оштрафованы за нарушение правил перевозки детей, более 100 водителей привлечено к ответственности за нарушение пользования ремнями безопасности. В отношении пеших участников дорожного движения составлено 28 административных протоколов.