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9 января 2018, 17:05



Рождество Христово православные христиане Большого Норильска отметили сразу в нескольких храмах города, в том числе в храме Святителя Луки и даже в часовне, что находится при ОИК-30.

Ночью с 6 на 7 января 2018 года, в светлый праздник Рождества Христова, владыка Агафангел, епископ Норильский и Туруханский, совершил праздничную Божественную литургию, а накануне, 6 января вечером, - Всенощное Бдение, состоящие из Великого повечерия и Утрени. Ночная праздничная служба длилась до 2 часов ночи, а утром, 7 января в 9 часов, храм вновь был открыт для тех, кто в честь рождения богомладенца пришел помолиться и поставить свечу. По окончании молебна Агафангел прочел послание прихожанам от российского патриарха Кирилла. По словам епископа Норильского и Туруханского, желающих причаститься в эти праздничные дни оказалось больше, чем обычно. «Меня особенно порадовало, что в рождественский день, 7 января, мы причастили 93 малыша, а после на детском утреннике в актовом зале Норильского епархиального управления состоялся рождественский концерт, в котором воспитанники воскресной школы показали замечательное представление по мотивам «Щелкунчика», - отметил владыка Агафангел. Совершалось рождественское богослужение и в храме-часовне Св. Равноапостольного князя Владимира, построенного в 2017 году у здания ОМВД в честь правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга. К слову, божественные литургии в храме проводятся каждое воскресенье, начало в 08.00. А в приходе храма Святителя Луки 7 января прошло первое крещение в наступившем году. Одним из новых членов церкви стал маленький Кристиан - внук заместителя атамана норильского казачьего отдела Единого енисейского казачьего войска и одновременно гражданин Нидерландов, приехавший к своему дедушке на Рождественские каникулы в Заполярье.

Просмотров:116 В кафедральном соборе города Норильска в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прошли самые массовые и торжественные службы, на которые традиционно собираются сотни горожан.Ночью с 6 на 7 января 2018 года, в светлый праздник Рождества Христова, владыка Агафангел, епископ Норильский и Туруханский, совершил праздничную Божественную литургию, а накануне, 6 января вечером, - Всенощное Бдение, состоящие из Великого повечерия и Утрени. Ночная праздничная служба длилась до 2 часов ночи, а утром, 7 января в 9 часов, храм вновь был открыт для тех, кто в честь рождения богомладенца пришел помолиться и поставить свечу. По окончании молебна Агафангел прочел послание прихожанам от российского патриарха Кирилла.По словам епископа Норильского и Туруханского, желающих причаститься в эти праздничные дни оказалось больше, чем обычно. «Меня особенно порадовало, что в рождественский день, 7 января, мы причастили 93 малыша, а после на детском утреннике в актовом зале Норильского епархиального управления состоялся рождественский концерт, в котором воспитанники воскресной школы показали замечательное представление по мотивам «Щелкунчика», - отметил владыка Агафангел.Совершалось рождественское богослужение и в храме-часовне Св. Равноапостольного князя Владимира, построенного в 2017 году у здания ОМВД в честь правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга. К слову, божественные литургии в храме проводятся каждое воскресенье, начало в 08.00.А в приходе храма Святителя Луки 7 января прошло первое крещение в наступившем году. Одним из новых членов церкви стал маленький Кристиан - внук заместителя атамана норильского казачьего отдела Единого енисейского казачьего войска и одновременно гражданин Нидерландов, приехавший к своему дедушке на Рождественские каникулы в Заполярье.