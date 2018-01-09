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9 января 2018, 17:24



Маленький норильчанин Влад Якушев проходит очередной курс реабилитации. Деньги на дорогостоящее лечение собрали жители Норильска в ходе благотворительной ярмарки «Подарошная».

Символом «Подарошной» стал добряк - Олень из волшебного северного края, где живет Дедушка Мороз. Маленькие и взрослые норильчане, которые приходили на ярмарку, оставляли на его рогах волшебные послания с сокровенными желаниями. В итоге к концу благотворительной ярмарки десятки красочных игрушек с добрыми и искренними пожеланиями украсили рога оленя, а он, в свою очередь, передал все послания Деду Морозу и пообещал, что все-все они обязательно будут исполнены в новом году. Впрочем, загадывая свои желания, северяне не забывали и тех, кто нуждается в помощи. Благодаря участию горожан в благотворительной ярмарке «Подарошная» для десятилетнего Владика Якушева было собрано 216 тысяч 738 рублей. На эти средства он вместе с мамой поехал в Нижний Новгород и уже начал проходить курс реабилитации, направленный на восстановление речи.

Просмотров:102 Сумма, собранная норильчанами в ходе акции, составила более 216 тысяч рублей. Напомним, организатором ярмарки «Подарошная» выступил благотворительный фонд «69 параллель». Ярмарка изделий ручной работы развернулась в СРК «Арена» 24 декабря и продлилась до 30 декабря. А затем ярмарка продолжилась 5 января на День хобби, который проходил в Публичной библиотеке. Свои работы на ярмарку представили более 50 мастеров со всего Большого Норильска. Умельцы из Центрального района, Талнаха, Кайеркана и Дудинки выставили на продажу работы, выполненные в различных техниках: декупаж, валяние, вязание, фриволите, батик, бижутерия, свитдизайн, пряники, шокобоксы, скрапбукинг, игрушки и куклы, саше, мыловарение и так далее.Символом «Подарошной» стал добряк - Олень из волшебного северного края, где живет Дедушка Мороз. Маленькие и взрослые норильчане, которые приходили на ярмарку, оставляли на его рогах волшебные послания с сокровенными желаниями. В итоге к концу благотворительной ярмарки десятки красочных игрушек с добрыми и искренними пожеланиями украсили рога оленя, а он, в свою очередь, передал все послания Деду Морозу и пообещал, что все-все они обязательно будут исполнены в новом году. Впрочем, загадывая свои желания, северяне не забывали и тех, кто нуждается в помощи. Благодаря участию горожан в благотворительной ярмарке «Подарошная» для десятилетнего Владика Якушева было собрано 216 тысяч 738 рублей. На эти средства он вместе с мамой поехал в Нижний Новгород и уже начал проходить курс реабилитации, направленный на восстановление речи.