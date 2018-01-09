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9 января 2018, 17:25



С 7 до 19 января у православных христиан длятся Святки. Норильские сестры милосердия посетили детский дом в Дудинке.

«От имени организаторов акции спешу поблагодарить норильчан, которые примкнули к движению милосердия, стали жертвователями и благотворителями и приобрели для дудинских сирот игрушки, одежду, канцелярию и предметы гигиены. Хочу отметить, что за 2017 год 36 воспитанников этого социального учреждения обрели семьи, - причем усыновителями стали жители разных городов и регионов России, а не только Таймыр», - рассказала руководитель центра милосердия Татьяна Ласточкина.

Просмотров:112 В святочные дни принято колядовать, ходить друг к другу в гости и радовать друг друга подарками и сладостями. А еще в это время по традиции люди ходят в храмы на богослужения, совершают таинство причащения и проявляют милосердие: посещают больницы и детские дома. Так, вместе с сестрами милосердия 9 января наши священнослужители посетили детский дом «Ромашка» в Дудинке и отвезли его подопечным около 70 подарков, собранных во время акции «Добрая елка», объявленной центром милосердия города Норильска накануне Рождества.«От имени организаторов акции спешу поблагодарить норильчан, которые примкнули к движению милосердия, стали жертвователями и благотворителями и приобрели для дудинских сирот игрушки, одежду, канцелярию и предметы гигиены. Хочу отметить, что за 2017 год 36 воспитанников этого социального учреждения обрели семьи, - причем усыновителями стали жители разных городов и регионов России, а не только Таймыр», - рассказала руководитель центра милосердия Татьяна Ласточкина.