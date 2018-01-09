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9 января 2018, 17:42



В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка «Волшебный сундук!».

В течение месяца с 24 ноября по 24 декабря 2017 года ребятня от четырех до 12 лет несла свои работы в благотворительный «Сундук» и получала за свой творческий вклад в выставку игрушки. Всего на новогоднем вернисаже было представлено более 50 рисунков, каждый из которых был наполнен ожиданием праздника и волшебства. Выбирать победителей было очень трудно, в итоге тщательного отбора жюри определило три лучших работы и трех лучших авторов. Первое место досталось Илье Царенко и его волшебной Снежной королеве; второе - Марьям Ахмедовой со сказочным белоснежным оленем «Серебряное копытце», третье место у Вероники Даниленко, которая изобразила сказочный новогодний сундук чудес. Победители получили наборы для творчества: краски, альбомы, кисточки, которые и дальше помогут им развивать свои художественные таланты.

Просмотров:94 Инициатором конкурса детского рисунка стала Полина Кириллова, доброволец благотворительного фримаркета «Сундук». Девушке захотелось порадовать маленьких творческих норильчан и создать праздничную и волшебную атмосферу в благотворительном магазине.В течение месяца с 24 ноября по 24 декабря 2017 года ребятня от четырех до 12 лет несла свои работы в благотворительный «Сундук» и получала за свой творческий вклад в выставку игрушки. Всего на новогоднем вернисаже было представлено более 50 рисунков, каждый из которых был наполнен ожиданием праздника и волшебства. Выбирать победителей было очень трудно, в итоге тщательного отбора жюри определило три лучших работы и трех лучших авторов.Первое место досталось Илье Царенко и его волшебной Снежной королеве; второе - Марьям Ахмедовой со сказочным белоснежным оленем «Серебряное копытце», третье место у Вероники Даниленко, которая изобразила сказочный новогодний сундук чудес. Победители получили наборы для творчества: краски, альбомы, кисточки, которые и дальше помогут им развивать свои художественные таланты.