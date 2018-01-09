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9 января 2018, 18:00



Норильск на новогодних каникулах завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись с очисткой дворов

Для сравнения за весь декабрь с городских дворов было вывезено 50 тысяч кубометров снега.

Просмотров:93 За первые девять дней января с норильских дворов коммунальные службы вывезли почти 17 тысяч кубометров снега. При этом очищена лишь часть придомовых территорий. Ролики с заснеженными дворами и горожанами, преодолевающими снежные препятствия в большом количестве появились в социальных сетях.Для сравнения за весь декабрь с городских дворов было вывезено 50 тысяч кубометров снега.