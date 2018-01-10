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10 января 2018, 11:52



Начинаем год с победы. МФК «Норильский никель» переиграл МФК «Автодор» - 2:0.

«Спасибо большое болельщикам, эту победу посвящаем им. Они это заслужили. Была очень нервная концовка матча, и соперник имел возможность забить нужные им голы. К счастью для нас сегодня почти все было на нашей стороне. Будем и дальше стараться, чтобы укрепить результат», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам игры у «Норникеля» стало 26 очков. Северяне по-прежнему занимают шестое место турнирной таблицы. Вторая встреча двухматчевого противостояния состоится сегодня, 10 января, также во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.

Просмотров:195 В первом матче 11-го тура Суперлиги норильчане принимали соперника на своей площадке и добились «сухой» победы. В самом начале поединка голами отметились Константин Чащин и Сергей Сытин – на 3-й и 7-й минутах соответственно.«Спасибо большое болельщикам, эту победу посвящаем им. Они это заслужили. Была очень нервная концовка матча, и соперник имел возможность забить нужные им голы. К счастью для нас сегодня почти все было на нашей стороне. Будем и дальше стараться, чтобы укрепить результат», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам игры у «Норникеля» стало 26 очков. Северяне по-прежнему занимают шестое место турнирной таблицы. Вторая встреча двухматчевого противостояния состоится сегодня, 10 января, также во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.