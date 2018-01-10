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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:33 Норильск присоединился к сбору подписей для выдвижения Владимира Путина президентом России.
17:24 Оперативники задержали подозреваемого в краже, совершенной накануне новогодних праздников.
16:38 На днях в Норильск с рабочим визитом прибудет новый заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.
14:56 Льготная ипотека для семей с детьми. Правительство утвердило правила господдержки.
14:49 «Вмерзают слова в морозную стынь». На вечер памяти Юрия Бариева норильчан приглашает ЦЛТ «Водолей».
13:28 «Таймырский ПРОФИ» помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии. Муниципальный проект работает в Дудинке третий год.
12:55 Жителя Норильска, подозреваемого в мошенничестве, объявили в федеральный розыск.
11:52 Начинаем год с победы. МФК «Норильский никель» переиграл МФК «Автодор» - 2:0.
18:00 Норильск на новогодних каникулах завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись с очисткой дворов.
17:42 В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка «Волшебный сундук!».
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