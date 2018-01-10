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10 января 2018, 12:55

Жителя Норильска, подозреваемого в мошенничестве, объявили в федеральный розыск.


Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Норильску устанавливают местонахождение 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении мошенничества.
Следствием установлено, что Насиров Васиф Ваги-оглы 27.05.1980 года рождения причастен к совершению мошеннических действий, связанных с продажей авиабилетов в Норильске. Как установлено полицейскими, в 2017 году после получения денег за билеты от нескольких покупателей, подозреваемый, будучи менеджером одной из авиакасс, присвоил денежные средства клиентов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». В связи с тем, что фигурант уголовного дела скрылся от следствия и покинул территорию города, он объявлен в федеральный розыск.
Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам 8 (3919) 47-24-01 либо 102.

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