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10 января 2018, 13:28



«Таймырский ПРОФИ» помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии. Муниципальный проект работает в Дудинке третий год.

Другое интересное направление по профориентации второй год предлагают специалисты Таймырского краеведческого музея. В этом году 17 школьников подали заявки для прохождения обучения по «Основам музееведения». Занятия для них начались 4 декабря 2017 года и завершатся 12 января. Курирует эту работу по профориентации заместитель директора Таймырского краеведческого музея по маркетингу Эмилия Стамбровская. Она рассказала, что для ребят проводились как теоретические, так и практические занятия. Школьники побывали в роли реставраторов, лекторов-экскурсоводов и сотрудников фондов, работали в хранилище, вели экскурсии и оформляли витрины. В ближайшую пятницу их ждёт контрольная практическая работа и закрепление пройденных знаний. Кроме того, в этом учебном году на базе Таймырского колледжа уже прошли профессиональные пробы по направлениям: автослесарь, электромонтёр, повар-кондитер, ветеринар, экономика и бухгалтерский учёт, актёрское мастерство. Муниципальный проект «Таймырский ПРОФИ» по организации профессиональных проб действует на территории Таймыра три года. В рамках проекта представители различных предприятий и организаций проводят занятия со школьниками, знакомят их с особенностями той или иной профессии. Организатором проекта выступает управление образования администрации муниципального района. Кроме того, работа по профориентации включает в себя классные часы, родительские собрания и экскурсии, в том числе с выездом на медный завод Норильска и Талнахскую обогатительную фабрику, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.

Просмотров:170 На этой неделе старшеклассники Таймыра заканчивают обучение по направлениям основ музееведения. В ближайшие дни начнутся занятия для желающих обучиться актёрскому мастерству, работе конферансье, свето- и звукорежиссуре. Занятия будут проводиться в рамках реализации муниципального проекта «Таймырский ПРОФИ», сообщили в управлении образования администрации муниципального района. Особой популярностью дудинских старшеклассников пользуется театральное направление. Как отметили в управлении образования, некоторые подростки, прошедшие обучение в рамках муниципального проекта «Таймырский ПРОФИ» в прошлом году, впоследствие влились в коллектив театральной студии.Другое интересное направление по профориентации второй год предлагают специалисты Таймырского краеведческого музея. В этом году 17 школьников подали заявки для прохождения обучения по «Основам музееведения». Занятия для них начались 4 декабря 2017 года и завершатся 12 января. Курирует эту работу по профориентации заместитель директора Таймырского краеведческого музея по маркетингу Эмилия Стамбровская. Она рассказала, что для ребят проводились как теоретические, так и практические занятия. Школьники побывали в роли реставраторов, лекторов-экскурсоводов и сотрудников фондов, работали в хранилище, вели экскурсии и оформляли витрины. В ближайшую пятницу их ждёт контрольная практическая работа и закрепление пройденных знаний.Кроме того, в этом учебном году на базе Таймырского колледжа уже прошли профессиональные пробы по направлениям: автослесарь, электромонтёр, повар-кондитер, ветеринар, экономика и бухгалтерский учёт, актёрское мастерство.Муниципальный проект «Таймырский ПРОФИ» по организации профессиональных проб действует на территории Таймыра три года. В рамках проекта представители различных предприятий и организаций проводят занятия со школьниками, знакомят их с особенностями той или иной профессии. Организатором проекта выступает управление образования администрации муниципального района. Кроме того, работа по профориентации включает в себя классные часы, родительские собрания и экскурсии, в том числе с выездом на медный завод Норильска и Талнахскую обогатительную фабрику, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.