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10 января 2018, 14:49



«Вмерзают слова в морозную стынь». На вечер памяти Юрия Бариева норильчан приглашает ЦЛТ «Водолей».

Встреча состоится 12 января в 18:30 в конференц-зале Публичной библиотеки. Вход свободный. Справки по телефону 46-50-19.

Просмотров:173 Региональная общественная организация "Союз писателей Таймыра" в Красноярском крае и Центр развития литературного творчества «Водолей» приглашают норильчан на вечер памяти, посвященный жизни и творчеству Юрия Бариева. Своими воспоминаниями о знаменитом норильском поэте, авторе перевода «Слова о полку Игореве» и почетном гражданине города поделятся Алексей Тыцких, Вячеслав Ханжин, Юрий Гуляев и Константин Комаров.Встреча состоится 12 января в 18:30 в конференц-зале Публичной библиотеки. Вход свободный. Справки по телефону 46-50-19.