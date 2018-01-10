Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 января 2018, 14:56

Льготная ипотека для семей с детьми. Правительство утвердило правила господдержки.


Правительство утвердило правила предоставления субсидий по ипотечному кредиту для семей с детьми. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Речь идет о субсидировании процентной ставки и ее снижении за счет поддержки из федерального бюджета до уровня шести процентов годовых в течение трех или пяти лет. Условием ее снижения является рождение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.
Сейчас ставка по ипотеке у крупных банков составляет чуть больше девяти процентов годовых. Ее снижение на три процента позволит гражданам, у которых в семье появился второй или третий ребенок, приобрести собственное жилье.
Такой кредит с пониженной процентной ставкой позволит стимулировать выдачу ипотечных кредитов. Их объем может быть 600 миллиардов рублей. Агентство ипотечного жилищного кредитования уполномочено возмещать кредитным организациям за счет субсидий из федерального бюджета недополученные доходы по ипотечным кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей, сообщает "Российская газета".

Просмотров:168
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 10 января 2018 
17:33   Норильск присоединился к сбору подписей для выдвижения Владимира Путина президентом России. 17:24   Оперативники задержали подозреваемого в краже, совершенной накануне новогодних праздников.
16:38   На днях в Норильск с рабочим визитом прибудет новый заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. 14:56   Льготная ипотека для семей с детьми. Правительство утвердило правила господдержки.
14:49   «Вмерзают слова в морозную стынь». На вечер памяти Юрия Бариева норильчан приглашает ЦЛТ «Водолей». 13:28   «Таймырский ПРОФИ» помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии. Муниципальный проект работает в Дудинке третий год.
12:55   Жителя Норильска, подозреваемого в мошенничестве, объявили в федеральный розыск. 11:52   Начинаем год с победы. МФК «Норильский никель» переиграл МФК «Автодор» - 2:0.

 9 января 2018 
18:00   Норильск на новогодних каникулах завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись с очисткой дворов. 17:42   В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка «Волшебный сундук!».
17:25   С 7 до 19 января у православных христиан длятся Святки. Норильские сестры милосердия посетили детский дом в Дудинке. 17:24   Маленький норильчанин Влад Якушев проходит очередной курс реабилитации. Деньги на дорогостоящее лечение собрали жители Норильска в ходе благотворительной ярмарки «Подарошная».
17:05   Рождество Христово православные христиане Большого Норильска отметили сразу в нескольких храмах города, в том числе в храме Святителя Луки и даже в часовне, что находится при ОИК-30. 14:13   За первую неделю января инспекторы ГИБДД выявили на дорогах Норильска около 500 нарушений.
14:09   Две миниатюрные девочки и один крупный мальчик - родильный дом Норильска «собирает» новогодний «урожай». 13:56   Вызовов меньше, но проблем больше. Работу норильской станции скорой помощи в новогодние праздники осложняли обильные снегопады и пурга.
12:58   Все на мини-футбол! Сегодня вечером МФК «Норильский никель» проведет первую в этом году игру. 12:55   150 полицейских охраняли порядок в Норильске в новогодние праздники. Во время праздничных мероприятий нарушений правопорядка в городе не допущено.
12:52   Новогодние салюты прошли без происшествий. Пожнадзор Норильска подвел итоги новогодних праздников. 12:21   Почти 120 тысяч тонн снега вывезли с норильских дорог за 10 праздничных дней (с 30 декабря).
12:07   Ждем морозов! За восемь праздничных дней в Норильске выпало больше месячной нормы осадков. 11:01   Следующие длинные выходные ждут норильчан в феврале.
10:49   После ссоры с приятелем житель Норильска решил отомстить и поджег автомобиль. 10:38   Житель Норильска может лишиться свободы за кражу кабеля.

 29 декабря 2017 
12:12   Норильчан ждут активные новогодние каникулы. Культурные и спортивные мероприятия подготовлены во всех районах города. 11:49   Завершился I тур городского конкурса на лучшую песню о Норильске «Мой любимый город», посвященного 65-летию города.
11:41   Норильские полицейские обеспечат общественный порядок в городе в новогодние праздники/

 28 декабря 2017 
18:43   Дружно елку нарядили…Сегодня в редакции рекламной газеты «зпПЛЮС» закончился прием работ на конкурс «Новогодний дружок» 18:39   Праздник в каждый дом. Волонтеры и сестры милосердия в преддверии Нового года посетили одиноких стариков
18:37   Норильские волонтеры «Комбината добра» и проекта «Память детства» поздравили девчонок и мальчишек из Дудинского детского дома с Новым годом 17:58   Осталось два дня до окончания благотворительной ярмарки «Подарошная», проводимой в Норильске. Всем, кто еще не успел сделать новогодние подарки, стоит поторопиться.
17:47   Мы в ответе за тех, кого приручили. В Норильске после завершения ремонта в здании приюта заработает «Школа доктора Айболита» от благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду». 13:35   Вне времени! Выставка бывшего норильчанина, любителя и ценителя суровой северной природы, открывается сегодня в Норильске.
13:13   Активный отдых в новогодние каникулы. В праздничные дни на спортивных сооружениях Норильска для населения будет открыто массовое катание на коньках и прокат беговых лыж.

 27 декабря 2017 
17:05   Победили первоклассница и студентка. Подведены итоги городского конкурса видеороликов к 65-летию Норильска. 16:56   Мальчики в большинстве. В Большом Норильске в последнее время девочек рождается на порядок меньше, чем представителей сильного пола.
16:01   Норильчанка вошла в сборную России по дзюдо. Оксана Паскарелова будет представлять нашу страну на международных соревнованиях. 15:00   В Красноярском крае итоговое сочинение по русскому языку успешно написали почти 98 процентов участников.
14:12   116 удачных работ. «Норникель» определил победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей». 12:34   Сегодня норильские медики проведут заключительную в этом году встречу руководителей учреждений здравоохранения.
12:31   Сегодня в стране отмечают День спасателя. Свои поздравления спасателям края направили врио губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов.

 26 декабря 2017 
20:37   Игрушки, сувениры, пряники. Благотворительная ярмарка изделий ручной работы от норильских мастеров «Подарошная» приглашает горожан за эксклюзивными подарками. 20:27   Голос таймырской тундры услышан в Петербурге. Почётный гражданин Дудинки, журналист ГТРК «Норильск» Раиса Яптунэ стала победителем литературного конкурса «Голос Севера».
20:12   Новогоднее чудо произошло на Крайнем Севере. Волшебником с голубым вертолетом для девочки из далекого поселка, опаздывавшей ... 19:39   Подарки для «Надежды». Норильчанки поздравили экипаж дизель-электрохода, который стоит под погрузкой в Дудинке, с наступающим Новым годом.
19:21   Полицейский Дед Мороз навестил воспитанников норильской школы-интерната. 16:42   Команда из двух человек забрала золото и серебро. Юные норильские тхэквондисты вернулись с открытого краевого турнира.
14:21   Доступ к 20 сайтам, распространяющим в сети Интернет запрещенную в РФ информацию, ограничен по инициативе прокуратуры Норильска. 12:50   День открытых ворот. МФК «Норильский никель» громит на выезде «Дину» - 11:0.
12:33   Накануне вечером в редакции газеты «Заполярная правда» прошла прямая линия с руководителями отделов полиции № 1, 2, 3 ОМВД России по г. Норильску.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх