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10 января 2018, 16:38



На днях в Норильск с рабочим визитом прибудет новый заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.

В Норильск чиновник прибудет впервые. Здесь он планирует провести ряд встреч с властями города, в том числе по строительству перинатального центра.

Просмотров:172 Алексей Викторович курирует в правительстве Красноярья социальный блок. На эту должность он назначен месяц назад, 8 декабря 2017 года. Медик по образованию, действительный член Академии медико-технических наук РФ, автор сорока научных работ, награжденный серебряной медалью Академии естественных наук «За развитие медицины и здравоохранения». Ранее Подкорытов руководил краевой психоневрологической больницей № 2, был начальником управления здравоохранения администрации Красноярского края, затем долгое время возглавлял госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны.В Норильск чиновник прибудет впервые. Здесь он планирует провести ряд встреч с властями города, в том числе по строительству перинатального центра.