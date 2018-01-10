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10 января 2018, 17:24



Оперативники задержали подозреваемого в краже, совершенной накануне новогодних праздников.

Как выяснили полицейские, во время пропажи денег в квартире были гости. В результате проверки лиц, имевших доступ в квартиру, сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен неоднократно судимый 38-летний приятель потерпевшего. Дождавшись момента, когда хозяин квартиры не наблюдал за его действиями, злоумышленник достал из карманов одежды заявителя денежные средства на общую сумму в 41 тысячу рублей, обналиченные со счета к празднику, и скрылся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемого задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако к этому моменту похищенные средства он успел потратить на праздничные увеселения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:119 В дежурную часть полиции обратился 56-летний местный житель с сообщением о том, что из его квартиры похищены деньги на сумму свыше 40 тысяч рублей.Как выяснили полицейские, во время пропажи денег в квартире были гости. В результате проверки лиц, имевших доступ в квартиру, сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен неоднократно судимый 38-летний приятель потерпевшего. Дождавшись момента, когда хозяин квартиры не наблюдал за его действиями, злоумышленник достал из карманов одежды заявителя денежные средства на общую сумму в 41 тысячу рублей, обналиченные со счета к празднику, и скрылся.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подозреваемого задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако к этому моменту похищенные средства он успел потратить на праздничные увеселения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.